M ara Sattei incanta San Siro con il suo irresistibile look kawaii

Reduce dal successo del suo ultimo album “Tasche” il cui mood strizza l’occhio al mondo del k-pop, Mara Sattei incanta San Siro in occasione dell'apertura del concerto dei Coldplay. Come? Con la sua esibizione da urlo, certo, ma anche con il suo delizioso look bon ton kawaii.

Adorabile, proprio come il celebre movimento della controcultura giapponese degli anni ‘60, denominato per l’appunto kawaii, il look di Mara Sattei conquista il palco, il pubblico e il web grazie al suo carattere deciso e al mix&match tra gli accessori e la palette iconica di questo stile dolcissimo e la sobrietà degli accenti bon ton.

Ma in cosa consiste questo outfit che ha letteralmente fatto impazzire la rete? La talentuosa cantante di Duemilaminuti, per questa occasione così speciale ha deciso di optare per un look che definisce tutto il suo ultimo album. Avete già dato un’occhiata alla sua copertina? Se non lo avete ancora fatto correte ai ripari e capirete.

Stile kawaii e contaminazioni workwear

Mara e il suo team hanno deciso di puntare tutto sulla contrapposizione tra il rigore workwear, rappresentato dal blazer bolero dal taglio strutturato e l’anima graziosa, romantica e super femminile dello stile kawaii. E a giudicare dai risultati ci sono riusciti egregiamente. Per il palco di San Siro, in particolare, il focus si è incentrato principalmente su una deliziosa palette azzurro cielo, una sfumatura turquoise pastello declinata su tutti i capi chiave dell’outfit: minigonna, bolero e stivali cuissardes.

Creativo, vivace e giocoso, l’outfit sfoggiato da Mara Sattei si compone di dettagli che fanno la differenza, come i maxi bottoni rotondi presenti sia sulla minigonna a portafoglio che sul capospalla bolero e i punti luce total gold della fibbia che impreziosisce entrambi gli stivali cuissardes.

L'omaggio agli anime più iconici

Ricordate gli outfit indossati dai personaggi degli anime più celebri della tv? Da Candy Candy a L’incantevole Creamy, da Occhi di gatto alle guerriere protagoniste di Sailor Moon, il mondo dei cartoni animati giapponesi è da sempre ricchissimo di dettagli particolari e caratterizzanti.

Dettagli che, diciamolo pure, oggi sono diventati veri e propri simboli fashion Un esempio? I maxi fiocchi. E non è un caso che Mara ne abbia sfoggiato uno, catalizzando l’attenzione: proprio come Bunny si trasforma in Sailor Moon, grazie (anche) al fiocco la Sattei si è trasformata in una delle novelle regina dello stile Kawaii. Che icona!