La mini di Beatrice Valli è la quintessenza dell’estate etno-chic

V oglia di unicità e di un look a dir poco eccezionale? Provate a imitare Beatrice Valli e la sua mini etno-chic, super sexy ed elegante

Diciamocelo chiaramente, la moda etno-chic è davvero irresistibile. E quando questo mood si unisce a un capo intramontabile, dalla bellezza unica e dallo stile inconfondibile allora l’effetto è davvero assicurato. Proprio come ci mostra Beatrice Valli, fresca di matrimonio e ora in vacanza ad Ibiza, indossando una minigonna in stile etno-chic che è una meraviglia per gli occhi. E che fa venire subito voglia di indossarla.

Una moda eccezionale e uno stile capace di unire i tratti e di motivi etnici di terre e culture lontane con quel gusto chic e super stiloso che tanto piace e che non smette mai di conquistare. Capace di rendere ogni capo un concentrato di eleganza e raffinatezza. La scelta ottimale se si vuole sfoggiare un look allegro, romantico, colorato e leggero ma senza rinunciare a un tocco chic, perfetto per le serate estive e, perché no, anche per il giorno.

Uno stile amatissimo dalle celeb e non solo. Che ha fatto innamorare davvero tutte noi, anche per il fatto che l’etno-chic sta bene a chiunque. Valorizzando ogni tipologia di carnagione anche in base ai colori scelti e donando quel non so che di esotico a chiunque lo indossi. Un mix tra lo stile hippie e il bohémien, per uno risultato raffinato e di carattere allo stesso tempo. E per garantirti di sfoggiare un look a dir poco unico e sempre originale.

Proprio come quello della bella Beatrice. Che abbinando una mini gonna in stile etnico a mo' di pareo con un top nero ad alto tasso di seduzione, è riuscita a creare un look elegante e super chic. Trasportandoci in atmosfere lontane e super estive. Il tutto con estrema semplicità e fantasia.

Che dire, non ti resta che copiare anche tu questo splendido outfit. Giocando con le fantasie e i colori dei tessuti ma sempre con quel tocco etno-chic super di tendenza. Capace di impreziosire ogni tuo look con pochi dettagli di puro stile e che non potranno che essere ammirati da chiunque ti osservi.