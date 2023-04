Ruggente! Che ispirazione il minidress animalier di Paola Di Benedetto

P aola Di Benedetta vola in California e strega West Hollywood con una mise decisamente ruggente

Reduce dal successo del nuovo spot di una nota marca di acqua in bottiglia che la vede protagonista accanto al volto di Mare Fuori, Clotilde Esposito, la bellissima Paola Di Benedetto vola oltreoceano tra le assolate spiagge di Los Angeles sfoggiando un look super sexy in piena tendenza animalier. Il risultato? Un tripudio di like per un outfit tutto da copiare.

Look scratchy e animalier

Nella wish list di ogni fashion addicted che si rispetti, quest’anno non può mancare un abito total animalier. E se non siete solite seguire a menadito i trend più attuali, ma vi piace personalizzare i vostri look con accenti glam che fanno la differenza, allora sono gli accessori animalier gli elementi su cui potete puntare. Fashion addicted o meno, una cosa è certa, Paola Di Benedetto è una delle influencer italiane che riesce a interpretare al meglio i diktat più attuali della moda e lo fa inserendo sempre quel dettaglio in più capace di fare la differenza.

Ma vediamolo da vicino questo look che ha stregato West Hollywood. Paola, complici le temperature decisamente più alte di L.A. ha deciso di puntare tutto sulla sensualità e di prediligere uno stile accattivante, grintoso e scratchy. Il capo chiave? Ovviamente il mini dress super aderente, a manica lunga che lascia completamente scoperta la schiena e che rivela un pattern tra i più gettonati della stagione: il total animalier. Tigrato, zebrato, maculato, la scelta è vostra, sappiate solo che sfoggiando un capo o un accessorio che richiama il manto degli animali di giungla e savana sarete decisamente in trend!

La scelta degli accessori

E Paola lo sa bene, ma sa anche che per non far risultare “too much” un abito del genere c’è bisogno di scegliere gli accessori giusti da abbinare. Per questo ha deciso di smorzare l’allure super sexy del capo chiave con un paio di comodi stivali flat scamosciati color cammello e una handbag total black. Chioma sciolta e naturale, makeup nude&glow e il gioco è fatto, anche questa volta il look di Paola Di Benedetto è tutto da copiare!