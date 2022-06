Natalia Paragoni con il look sporty chic ci svela come indossare i jeans d’estate

C on il suo strepitoso stile e un look sporty chic da far girare la testa, Natalia Paragoni ci mostra come portare i jeans in estate (e non solo quelli) in modo super cool e assolutamente di tendenza

Per chi non riesce proprio a rinunciare ai jeans nemmeno con le alte temperature estive (e diciamolo, siamo davvero in tante/i), c’è solo un modo per portarli e sfoggiare un look super cool e in perfetto mood “bella stagione” che non vi faccia sentire troppo il caldo. Un look sporty chic assolutamente strepitoso come quello di Natalia Paragoni.

Un accostamento di capi basico, ma dall’effetto assicurato. Adatto sia di giorno, con un bel paio di sneakers che, perché no, la sera. Dopo tutto si sa che i jeans sono il capo più versatile in assoluto. Ma cos’è che rende l’outfit dell’influencer l’ispirazione casual che stavamo aspettando?

Sicuramente il mix di capi morbidi e minimal ma che seguono le linee del corpo, creando un look sport e allo stesso tempo super chic da far girare letteralmente la testa, e non per il caldo! Ma entriamo più nel dettaglio di questo look sporty chic da cui prendere massima ispirazione per sfoggiare uno stile unico e in super trend.

Punto forte dell’intero outfit sono senza dubbio i jeans. E non un paio qualunque. Perché per ricreare il look di Natalia Paragoni quelli migliori sono i classici Boyfriend jeans. Morbidi, comodissimi, con vita bassa rigorosamente al di sotto dell’ombelico e con cavallo basso. E la gamba che scende dritta e larga. Insomma la quinta essenza del comfort.

Perfetti per l’estate e per evitare che le gambe soffrano il caldo o la vicinanza troppo stretta con i tessuti. Insomma, una scelta più che azzeccata sia in termini di estetica che di salute e praticità! E per non dimenticarsi di esaltare la propria femminilità contrastando l’effetto oversize dei jeans, ecco il dettaglio che dona all’intero look una nota chic e sexy assolutamente irresistibile. Il top!

Di chiara ispirazione anni 2000 e sempre di sicuro effetto. Aderente al punto giusto e non esageratamente corto. Ma che lascia scoperta la pancia come vuole la tendenza del momento con grazia ed eleganza. E di un colore super estivo come il verde. Un mix perfetto di cromie e dettagli basic assolutamente cool e tutti da imitare. E da riproporre in tante versioni diverse. Ma sempre sfoggiando un look sporty chic a dir poco eccezionale da personalizzare con le sneakers che più preferite e con un’acconciatura super naturale in perfetto mood estivo.