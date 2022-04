D alle mini gonne al total white sino alla vita bassa: le vip ci raccontano le nuove tendenze fashion da copiare subito!

I mesi passano, le stagioni cambiano e arrivano nuove tendenze fashion. A lanciarle sono, ancora una volta, le celebrity internazionali e i vip di casa nostra che su Instagram si divertono a sperimentare con i look. Outfit ricercati e particolari, così belli che viene voglia di copiarli tutti. Da sempre appassionate di moda, le influencer ci raccontano quello che indosseremo in primavera ed estate.

Questo è l’anno dei grandi ritorni, con la vita bassa e le mini gonne, che prenderanno posto nell’armadio, ma è anche il periodo perfetto per sfoggiare colori inediti e super accesi, come il giallo limone, il verde e il blu elettrico. E se i tailleur – sia in versione maxi che mini – sono ormai una certezza (e amatissimi da tutte le star), il total denim lanciato da alcune vip sta prendendo sempre più posto e presto non potremmo più farne a meno!

Le mini gonne

Mini, easy e coloratissime: le mini gonne sono tornate di moda e sono fra i macro trend della stagione. Un capo dedicato alle nostalgiche degli anni Duemila da sfoggiare con scarpe da ginnastica o tacchi strappy. La più cool? Quella a vita bassa di Giulia De Lellis!

I dettagli cut

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di…scoprire la pelle! Per farlo in modo super elegante le vip suggeriscono gli abiti cut out. I dettagli cut permettono di rendere un look al tempo stesso sensuale e glam. Questi capi consentono di giocare con gli accessori e sono disponibili in tantissimi modelli. La versione più chic? Quella con i pants sfoggiata da Kourtney Kardashian: un sogno a occhi aperti per una serata speciale!

Il total white

Le giornate si allungano e fuori c’è il solo. Il colore perfetto da indossa? Il bianco! Il look total white è un evergreen che torna di moda, più forte che mai, grazie alle star che adorano sfoggiare questo colore. Un look bianco puro è l’ideale per esaltare la pelle abbronzata, ma anche per regalare un tocco di classe al proprio outfit. Come non restare incantati, ad esempio, di fronte al look di Anya Taylor-Joy alla prima di The Northman?

Le paillettes

Perfette per brillare e aggiungere pepe a ogni look, le paillettes sono uno dei trend più in voga della stagione. Kaia Gerber ne va pazza e ci insegna che si possono sfoggiare in tantissimi modi: puntando su un abito scintillante e monocolore oppure su uno spezzato in vari colori.

I colori vivaci

Intensi, decisi e pazzeschi! I colori tornano con prepotenza nella nuova stagione e sono sempre più audaci. Da sfruttare per un look che non passa inosservato e che rende bellissime. Le nuance più apprezzate? Il rosa neon e ovviamente il giallo limone. Se l’idea ti sembra particolare prova a dare un’occhiata al look di Natalia Paragoni, pazzesca con il suo completo yellow!

Lo scollo bardot

Lo scollo bardot è fra i grandi trend della stagione. Ispirato al fascino di Brigitte Bardot, regala eleganza ed è ottimo per esaltare collo e spalle. Non a caso è uno fra gli scolli preferiti di Giulia Salemi che lo abbina a un mini dress nero che è un sogno romantico: da copiare subito!

I tailleur colorati

I tailleur colorati sono fra i must della stagione. Un trend che consente di affrontare con grinta impegni di lavoro e momenti di svago. L’abbinamento perfetto è quello con il crop top, come ci dimostra Michelle Hunziker, impeccabile con un tailleur azzurro e pancia scoperta.

I pantaloni a vita bassa

Direttamente dagli anni Novanta, i pantaloni a vita bassa sono tornati in grande stile e sono qui per restare! Scongiurato il pericolo di veder nuovamente spuntare il temuto perizoma dai pants, le vip ci hanno spiegato come sfoggiare nel modo giusto questo capo. Alessia Marcuzzi, ad esempio, va pazza per questo trend, che indossa con giacca e crop top.

Il total denim

In principio furono Victoria e David Beckham, pronti a sfoggiare un look denim di coppia, ora il trend torna prepotentemente di moda. A farci innamorare di questo must have fashion è Elodie che su Instagram indossa un completo sporty chic in denim che è semplicemente spaziale!

I crop top

I crop top non sono certo una super novità, ma di sicuro una riconferma eccezionale. D’altronde come non lasciarsi stregare da forme e colori che consentono di giocare con il look, da abbinare a pantaloni, gonne e giacche? Gabrielle Caunesil sceglie i colori dell’estate, ispirati alla Costiera Amalfitana e fa centro!