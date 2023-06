La crisi matrimoniale di Natalie Portman non le toglie la voglia di splendere: che chic la jumpsuit

N atalie Portman mette a tacere i gossip sulla sua relazione in crisi, con una scelta di stile raffinata e bossy firmata Stella McCartney

Grande protagonista sul red carpet dell’ultima edizione del Festival di Cannes, la splendida Natalie Portman ci dà anche stavolta una grandissima lezione di stile. Dopo aver catalizzato i flash dei fotografi in occasione della premiere di May December (film che la vede protagonista accanto alla co-star Julianne Moore) indossando una riproduzione del Junon targato Dior, Natalie Portman viene paparazzata con un look che è una vera dichiarazione d’intenti.

Jumpsuit total black e blazer oversize

Si rincorrono da tempo ormai le voci di una crisi coniugale tra l’attrice israelo-americana e il marito Benjamin Millepied, conosciuto sul set de Il Cigno Nero, film che le è valso il premio Oscar come migliore attrice Protagonista. E Natalie con questa scelta di stile sembra voler dare una risposta esaustiva ai gossip in circolazione, sfoggiando un power dressing chic, rigoroso e al contempo decisamente sensuale. Il capo chiave è rappresentato da una jumpsuit nera con pantalone palazzo dell’ultima Spring 2023 Collection di Stella McCartney.

Una tuta elegante che con le sue spalline sottili e la parte anteriore superiore in delicato pizzo Sangallo dona un quid unico di delicatezza eterea. Il total black evoca sicurezza, fiducia, sobrietà e forza e diventa la cromia chiave anche del blazer oversize scelto come capospalla dalla bella Natalie. E per quanto riguarda gli accessori? Pochi, ma come sempre, giustissimi!

Natalie opta per un immancabile paio di occhiali da sole modello cat eye, capace di enfatizzare in maniera magistrale il suo splendido viso e un paio di espadrillas open toe, anch’esse nel colore acromatico per eccellenza, il nero.

Un outfit che parla di sicurezza, determinazione, carisma, tenacia, Natalie Portman incanta con la sua immagine rigorosa e super femminile e lo fa con attraverso la scelta di capi e accessori che valorizzano la sua figura e la sua forte personalità diventando un’ispirazione per tutte noi. Desiderate replicare il suo look? Abbinate una tuta palazzo a un classico blazer nero oversize, online avrete l’imbarazzo della scelta. Sandali open toe o espadrillas, occhiali da sole scuri e la reinterpretazione di questo look raffinatissimo è pronta!