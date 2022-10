Rosso e voluminoso: Paris Hilton conquista tutti con un abito (quasi) principesco

L’ereditiera americana Paris Hilton lancia sul mercato il suo nuovo profumo e lo omaggia con un abito rosso mozzafiato

Paris Hilton ci ha abituate alle sue mise spesso stravaganti e fuori dagli schemi e l’ultimo scatto su Instagram conferma questa sua voglia di osare. Sì, perché l’ereditiera e imprenditrice americana nel lanciare la sua nuova fragranza, ha deciso di farsi immortalare con un abito maestoso, principesco, ma dai tratti decisamente dark. Vediamolo nel dettaglio. Impegnatissima nel lancio globale del suo nuovo profumo Ruby Rush, Paris Hilton ha prestato la sua immagine facendosi immortalare in un abito rosso rubino ( perfettamente in linea con il nome del suo profumo) lussuoso, opulento e misterioso.

Paris è divina fasciata in un top a maniche lunghe rosso sublimato da polsini e colletto gioiello con pattern silver. La maggior parte dell’attenzione cade sulla parte bassa dell’abito. Un’ampia gonna in tulle a balze, sempre nella medesima cromia rubino, che rende l’intero outfit decisamente principesco. L’espressione di Paris e il make-up scelto, smorzano però il romanticismo di quest’abito che acquisisce un carattere decisamente più gotico e intenso.

Un omaggio al rosso rubino

Nel dettaglio infatti, l’ereditiera americana ha optato per un make-up super glow e con un incarnato scaldato da una terra abbronzante in crema e un illuminante, anch’esso in crema, posizionato sui punti strategici del viso. Eyelook raffinatissimo con una riga di eyeliner e ciglia finte posizionate sulla parte finale della palpebra e chicca di stile finale: il rossetto rubino. Un omaggio totale alla pietra preziosa più regale che ci sia in natura, che viene ulteriormente enfatizzata da un hair color che con il rosso si sposa in maniera impeccabile, il bossy blonde.

Paris infatti scioglie la sua iconica chioma bionda e la rende sensuale e chic optando per una riga laterale profonda e una piaga morbida. Il finish luminoso rende il tutto ancora più glamour e il look della bella Paris si rivela una perfetta sublimazione della sua nuova fragranza che stringe orgogliosamente tra le mani. Chapeau!