Un scollo inverso da urlo: Camila Cabello è pura tendenza

H ai già sentito parlare dello scollo inverso? Lo ha sfoggiato Camilla Cabello ed è subiito diventato di tendenza

Nuova stagione, nuovo trend, lo sa bene Camila Cabello che su Instagram ha postato una foto che la vede ritratta con il nuovo simbolo della moda reverse. Di cosa si tratta? Del reverse neckline, letteralmente scollo inverso. Ricordate quando lo scorso anno sulle spiagge e sugli scatti IG spopolava il reverse bikini?

Bene, lo scollo inverso o reverse neckline che dir si voglia, prende spunto proprio da quella tendenza di successo e la declina su t-shirt crop e mini crop top tanto amati dalla Generazione Z. E Camila che è una degli idoli di questa generazione lo sa bene, e lo sfoggia con disinvoltura valorizzandolo con accessori, make-up e hairstyle di gran tendenza.

Una cromia sobria per un trend audace

Cominciamo dal colore della t-shirt crop che in questa punta di marrone scuro rende più sobria ed elegante una scollatura decisamente provocante, ma al contempo briosa. Un capo che viene smorzato dalla scelta di un paio di shorts in denim dal gusto tipicamente street, un essential assoluto nell’armadio di ognuna di noi.

E che dire dei capelli? Camila propone un’ode ai meravigliosi nineties sfoggiando due codine laterali rese ancora più spumeggianti dalla scelta di alternare piccole treccine e due ciuffi liberi sulla parte anteriore del viso. Uno stile che attinge a piene mani a quello di gruppi come le Destiny's Child, le Cleoptara, le Spice Girls, tra le prime in assoluto a sdoganare questo tipo di hair style.

I bijoux in oro che fanno la differenza

Il quid in più? Lo danno i bijoux. Una selezione di orecchini pendenti, anelli e collana a catena, tutti in color oro, che illuminano l’intero outfit rendendolo ancora più glamour. E che dire del make-up? Naturale e luminoso, esalta l’incarnato radioso della bellissima cantante e attrice cubana. Il tocco che fa la differenza è sicuramente il cat eye, tratto distintivo della Cabello che l’ha resa un’indiscussa icona moderna.

E voi avete già provato a sfoggiare un look con protagonista lo scollo inverso? Che lo abbiate già fatto o meno una cosa è sicura, sta per spopolare anche da noi e non possiamo farci trovare impreparate. Ce lo ha dimostrato Camila!