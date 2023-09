Semplice ma super chic: la mise di Ilary Blasi a Venezia è pura eleganza

C he chic e che eleganza! Ilary Blasi al Festival del Cinema di Venezia ha davvero incantato tutti con un look total black e un dettaglio inaspettato.

Che il Festival del Cinema di Venezia sia un’occasione unica per vedere sfilare abiti e beauty look da capogiro è cosa nota. Ma a volte accade che la realtà supera anche la più fervida immaginazione, lasciando tutti a bocca aperta. Ed è successo esattamente questo quando, sul red carpet più famoso d’Italia, è apparsa bellissima e super elegante, la stupenda Ilary Blasi. Una visione avvolta da un abito che ha fatto sognare ognuna di noi.

Un concentrato di fascino e di sensualità in versione total black,. La mise perfetta per incantare fotografi e pubblico e che ha reso Ilary Blasi la vera star della serata. Un abito dalle linee semplici, che valorizza a pieno la bellezza di Ilary e la sua fisicità.

Un vestito nero, con un’ampia gonna lunga, aperta in due pieghe e con un taglio fino a sopra le caviglie. Un vestito e che si caratterizza per un bustier che mette in mostra, con estrema raffinatezza ed eleganza, il décolleté della conduttrice.

Un abito griffato Dior che valorizza a pieno il nuovo e inaspettato look di Ilary Blasi, che dal biondo quasi platino a cui ci aveva abituati è tornata a un look più morbido e avvolgente. Una colorazione mou super naturale.

Un ritorno al passato che piace già tantissimo e che, proprio sfilando sulla passerella più ambita dalla celeb, ha dimostrato la versatilità di Ilary Blasi, dalla chioma all’outfit. Un look che si è fatto notare subito e che l’amata conduttrice ha sfoggiato in abbinamento a un paio di stivaletti neri con dettagli bianchi. Leggermente più estrosi dell’abito ma che si integrano alla perfezione all’intero look, donandogli quel tocco in più capace di renderlo assolutamente unico, proprio come la bella Ilary Blasi.

Come dire, se il suo intento era quello di rimettersi in pista (o sarebbe meglio dire in passerella), con un aspetto nuovo, più semplice, raffinato ed elegante, non possiamo che dire che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Un risultato da standing ovation e tutto da copiare.