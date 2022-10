Un trionfo di luce: il look di Miriam Leone per “War – La Guerra desiderata” è accecante

L ucente, sensuale e di un'eleganza unica, quasi eterea. Il look di Miriam Leone è un tripudio di bellezza total yellow, l'ispirazione che stavamo aspettando e che è finalmente arrivata

Capelli a caschetto, make up naturale e super luminoso e un outfit che lascia poche parole da dire, se non che sia un trionfo di luce, eleganza e fascino assolutamente da copiare. Il look di Miriam Leone sul red carpet di "War - La Guerra desiderata", è davvero eccezionale. E non a caso ha catalizzato l’attenzione di tutti i fotografi presenti all’evento e che a colpi di flash hanno immortalato lo stile unico dell’attrice e la bellezza esclusiva del suo abito.

Un tripudio di luminosità e di finezza, perfetto per esaltare la fisicità di Miriam Leone e i suoi colori naturali. Il tutto con assoluta semplicità e con un’eleganza da lasciare senza fiato.

Il look di Miriam Leone, infatti, scintilla ed è fatto di pochissimi dettagli ma dal grande impatto. L’abito giallo a maniche lunghe con collo alto, extra lungo e dall’effetto shine, con un ampio spacco sulla gamba destra e uno scollo a incrocio sulla schiena. E per impreziosire il tutto solo un paio di accessori: una collana e degli orecchini. Punti luce nei toni del verde smeraldo che richiamano il colore degli occhi dell’attrice e che si sposano perfettamente con la nuance dell’abito. Ai piedi un paio di sandali gioiello. Luccicanti e allacciati con stringhe sottili che avvolgono le caviglie di Miriam, in modo super sensuale e di gran classe.

Che dire, il look di Miriam Leone è assolutamente perfetto in ogni minimo dettaglio. Certo, non tutti viviamo occasioni del genere e non è facile replicarlo anche nella quotidianità. Ma è chiaro che questi siano dei colori da non farsi sfuggire, magari utilizzandoli in maniera più casual nei vostri outfit da tutti i giorni. Indossando maglietta o maglioni caldi e nei toni del giallo, o magari optando per dei pantaloni dello stesso colore e per un look total yellow. Regalandovi la possibilità di brillare come Miriam Leone e diventando le star delle vostre passerelle quotidiane.