Zendaya, l’abito-giglio è un capolavoro. E il risultato è a dir poco divino

Z endaya non smette mai di stupire e lo fa, ancora una volta, con un abito-giglio da vera icona di stile e di bellezza. Un outfit da copiare subito per un risultato davvero divino

Ogni aggettivo è già stato usato per descrivere la capacità di Zendaya di stupire chiunque con il suo stile unico, sempre originale e assolutamente cool. Sia sul red carpet che nella vita di tutti i giorni. Caratteristica che l’ha resa un’icona di stile indiscussa, riconosciuta e celebrata anche dalle maggiori maison di moda e dagli addetti ai lavori. E che, anche questa volta, si è manifestata in tutta la sua espressività sfoggiando un bellissimo abito-giglio.

Un tubino senza spalline total white, che avvolge in modo sinuoso il corpo della talentuosa attrice enfatizzando il colore naturale della sua carnagione. E che si apre sul davanti all’altezza della coscia, con uno spacco laterale di assoluta eleganza e sensualità. Ma che spicca per un dettaglio super esclusivo, ricercato e dalla bellezza eccezionale. Il petalo di un giglio gigante, che ricopre interamente il busto dell’attrice arrivando fino alla scapola.

Come una sorta di abito scultura. Un’opera d’arte più che un vestito, prezioso proprio per la sua unicità e che regala a Zendaya (se mai ce ne fosse bisogno) un fascino ancora più irresistibile e uno stile a dir poco eccezionale.

Il tutto impreziosito da un beauty look super naturale, tipico per l’attrice, nei toni nude ma dall’effetto luminoso allo stesso tempo. E dall’acconciatura, un hair stile bagnato, che lascia scendere morbidi i capelli sulla schiena liberando interamente la fronte e portando la chioma tutta all’indietro. Mostrando nella sua interezza il viso dell’attrice-modella e valorizzandone sia i lineamenti che la particolarità del suo abito-giglio.

Il risultato? Ciò che ispira questo vestito è l’immagine leggera e dolce di un fiore bagnato dalla rugiada, delicato ma allo stesso tempo pieno di forza e fascino. Per un look imbattibile sotto ogni punto di vista e che è impossibile non amare e voler imitare all’istante. Certo, raggiungere lo stile ineguagliabile di Zendaya e del suo abito-giglio è un’impresa da mission impossible, ma tentar non nuoce. Magari partendo proprio da un look carico di fascino e che si ispira alla natura e alla bellezza dei fiori come quello dell’attrice. Un outfit che siamo certe non vi farà passare inosservate.