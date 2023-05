Giochi di luce e ombre: anche Valentina Ferragni cede alle trasparenze

V alentina Ferragni illumina la Sardegna con un abito mozzafiato all’insegna della luminosità assoluta

L’estate non è ancora arrivata, ma le nostre celeb hanno già raggiunto le spiagge più belle per godere del sole e del mare oltre che di party esclusivi all’insegna del glamour. E Valentina Ferragni conferma questa tendenza volando in Sardegna, ospite di un resort di lusso e partecipando a una serata speciale in cui ha letteralmente brillato.

L'abito scintillante di Valentina Ferragni

“Shining night ready for a new project in Sardegna” con queste parole la più piccola delle sorelle Ferragni correda il post i cui scatti hanno già fatto il giro del web. I motivi? Un’ode allo scintillio e un gioco di luci e ombre super sensuale! Ma cosa ha indossato nello specifico la bella Valentina per l’occasione? Ve lo sveliamo subito!

Trionfo di micro cristalli e trasparenze e dalla texture impalpabile, l’abito che Valentina Ferragni ha scelto di indossare per una serata speciale in uno dei resort più esclusivi della Sardegna è un long dress a maniche corte con scollo rotondo e piccolo spacco sulla parte inferiore del lato sinistro. Un abito che è impreziosito da una trasparenza full body (resa più sobria dal body nero indossato al di sotto dell’abito) e da una colata di micro glitter e cristalli che lo rende brillante come un diamante. L’ispirazione l’avete già notata? Vi diamo solo un indizio: CFDA Fashion Awards 2014.

L'ispirazione ha un nome: Rihanna

Troppo poco per indovinare? Allora vi sveliamo subito da chi ha preso spunto Valentina. L’icona a cui si è ispirata è senza dubbio Rihanna, che proprio in occasione dei CFDA Fashion Awards del 2014, aveva indossato un long dress trasparente di Adam Selman, tempestato di cristalli Swarovski, 216.000 per la precisione!

Un’ispirazione brillante, non c’è che dire, che Valentina valorizza con un paio di sandali gioiello tacco 12 dalla base nude e un semplice bracciale in oro, dal design pulito e minimale. E che dire del makeup? Luminoso, fresco, radioso e super glow, punta tutto su una palette calda sui toni del marrone e del caramello e sull’intensità di un cat eye davvero seducente e raffinato. Il risultato? Anche questa volta, assolutamente vincente!