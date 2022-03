L a serie TV fashion più amata del momento ha conquistato le fan non solo con episodi coinvolgenti ma anche con look vincenti: ecco gli outfit più belli della quarta stagione di The Bold Type da copiare subito

Le appassionate di moda non riescono a resistergli: The Bold Type giunge alla quarta stagione ed è ora disponibile su Netflix. La serie TV ispirata ad una storia vera racconta il mondo della moda e del giornalismo mostrando il tutto dallo sguardo curioso e appassionato di tre millennials. La serie TV ha già fatto innamorare tutte non solo per la trama ma anche per gli outfit: ecco i 10 look più belli della quarta stagione di The Bold Type.

Le appassionate di Sex and The City e Il Diavolo Veste Prada l’hanno già divorata: quattro stagioni per un totale di 48 episodi hanno conquistato le fan che hanno saputo così la storia di Joanna Coles, ex caporedattrice di Cosmopolitan USA.

Wrap Coat

Tra i look meglio riusciti della quarta stagione di The Bold Type c’è quello con in cui di Jane Sloan indossa un cappotto color cammello con una cintura in vita.

Il wrap coat viene indossato dalla protagonista con disinvoltura abbinato ad una handbag Saint Laurent nera e stivaletti scamosciati grigi con tacco ampio e plateau.

Long dress black and gold

Uno dei look più amati anche sui social della quarta stagione della serie TV fashion è ancora di Jane Sloan. Un abito lungo che gioca con l’effetto bicolor black and gold.

Stampato a righe verticali ed oblique alternate, creano uno splendido effetto ottico. A spezzare il tutto e a bilanciare la figura una cintura nera in vita. Unico accessorio? Orecchini a cerchio, très chic!

Pink shimmer dress

Uno degli outfit effetto “wow” della serie TV è quello indossato da Sutton Brady. Un abito rosa shimmer metallizzato. Spalline sottili e minigonna per un look davvero sexy.

L’abito drappeggiato, viene abbinato dalla protagonista ad una pochette glitterata ton sur ton. Che dire… look romantico mozzafiato!

Fantasie all over e capelli raccolti

In questa foto tratta dalla quarta stagione vediamo due delle protagoniste: a sinistra l’amatissima Kat che propone un completo fantasia a righe black and gold in cui viene abbinato un lupetto crop top ad una gonna a vita alta. Al lobo uno splendido orecchino rosa antico con nappine e dettaglio a bottone.

A sinistra invece c’è Jane Sloan: camicia con fantasia all over in bianco e nero, gilet black e capello raccolto in uno chignon che rende onore al maxi fiocco della camicia e all’orecchino di design.

Colori e fantasie

Kat non ha certo paura dei colori e sa anche abbinarli alla grande. Uno dei look più amati della protagonista è quello ritratto in questa foto. Un maglioncino girocollo con dettagli a costine color verde acido con stampate olive trafitte da una freccia.

La gonna coloratissima, invece, presenta una stampa optical di quelle davvero vivaci. L’effetto è wow seppur inizialmente può non convincere. L’amica invece indossa uno splendido blazer dallo stile vintage con bottoni gioiello.

Back to the ‘70ies

Jane Sloan è diventata un’icona di stile per moltissime fan. Con i suoi look ha saputo conquistare la loro attenzione e ora sono tantissime a cercare di replicare il suo stile.

Uno degli outfit più amati e condivisi sui social è proprio nella quarta stagione: abito corto in stile anni ’70 nero con stampa floreale, scollo a V profondo e gamba nuda. Ai piedi un paio di stivali in tessuto morbido con plateau.

Abito lungo color block

Kat Edison è forse una delle icone di stile più amate della serie TV. Con i suoi look ricchi di personalità ha incantato le fan che stanno provando a replicare i suoi outfit.

Tra i look meglio riusciti un abito color block: blusa a manica corta incrociata con scollo a V e gonna patchwork che gioca con diversi colori a contrasto. Ad illuminare il viso uno splendido paio di orecchini geometrici.

Sporty chic

Durante un episodio della quarta stagione le protagoniste seguono una maratona e lo fanno con tre look sporty glam da copiare. A sinistra girocollo a righe bianche e blu abbinate ad un classico denim. Al centro una jumpsuit sportiva in verde militare con cintura gioiello in vita e orecchini geometrici.

Kat invece conquista come sempre con la sua personalità esuberante: visiera in tinta con pantalone sportivo rosa shocking e t-shirt con stampa di ananas all over.

Denim anni ‘70

Il trend degli anni ’70 è fortemente esplorato nella quarta stagione di The Bold Type. In questo look, ad esempio, la protagonista indossa un jeans classico con cintura in vita color caramello abbinata ad una splendida blusa.

Proprio la camicia plissettata a collo alto con maniche a sbuffo e fantasia all over evidenzia subito il periodo fashion a cui si ispira la protagonista.

Pink passion

Amatissimo il look della protagonista di The Bold Type che gioca con i toni del rosa. Un abito fucsia con scollo a V e taglio impero con fantasia floreale ton sur ton.

Punto vita in evidenza e maniche morbide fermate da un polsino decorato da tre bottoni. Per il make up invece effetto nude: è l’abito il vero protagonista.