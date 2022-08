J ennifer Lopez per il matrimonio ha fatto le cose in grande: non 1 ma ben 3 gli abiti sfoggiati tra cerimonia e ricevimento, ti sveliamo il più bello e lo stile scelto dalla sposa

Ci ha insegnato che la minestra riscaldata in amore, a volte può funzionare. Ci ha insegnato che nella vita c’è un momento per tutto, e che a volte davvero si incontra la persona giusta nel momento sbagliato; ma soprattutto ci ha insegnato che le seconde opportunità si possono dare, quando ne vale la pena. Ma oggi non vogliamo parlarvi del sogno d’amore ma delle immagini finalmente divulgate. L’abito da sposa di J.Lo è un tripudio di balze e femminilità.

Il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck con amici e familiari è stato celebrato il 20 agosto nella riserva di Hampton Island. J.Lo come ogni sposa, aveva le idee chiare su cosa volesse e un wedding planner l’ha affiancata così da rendere impeccabile cerimonia e ricevimento.

L’abito da sposa di J.Lo è un modello a sirena firmato Ralph Lauren. L’abito che sta facendo battere il cuore ai fan è il primo dei tre indossati durante il matrimonio. Per la cerimonia ha scelto un abito a sirena con balze sulla parte finale della gonna e riprese nelle maniche. La vera chicca è il colletto voluminoso ma soprattutto la schiena coperta da un gioco di vedo non vedo e da bottoni decorativi per tutta la lunghezza.

A completare e rendere ancora più romantico l’abito da sposa di J.Lo ci pensa il velo: lungo in stile cattedrale che rende ancora più principesco il wedding dress. La parte delle balze è una vera opera d’arte; sono serviti oltre 1000 pezzi di stoffa cuciti a mano per dare volume alla gonna con strascico.

Dopo la cerimonia Jennifer Lopez si è cambiata e ha indossato il secondo abito da sposa firmato Ralph Lauren; un vestito fasciante che segue le forme del corpo della cantante pop ricamato a mano con perle e decori Swarovski all over; è proprio il caso di definirlo un abito gioiello!

Il terzo look sfoggiato in serata è un abito trasformabile: un long dress a sirena con un leggero strascico, un decoro gioiello ripreso sullo scollo intrecciato e sulla schiena e un dettaglio in organza rimovibile. Negli scatti mostrati su Instagram J.Lo sembra al settimo cielo nell’abito da sposa che le calza a pennello.

J.Lo ci ha preso gusto con i matrimoni: questa è il secondo festeggiamento; nel mese di Luglio aveva già convolato a nozze con Ben a Las Vegas. Se per questa cerimonia con amici e familiari ha sfoggiato capi Ralph Lauren dalla silhouette a sirena, nella festa precedente ha scelto due abiti in stile vecchia Hollywood. Il primo scelto era bianco in pizzo a maniche lunghe mentre il secondo aveva una trama trapuntata all over.