H ai voglia di conoscere nuova gente e sai che le applicazioni sono utili, ma non sai quale scegliere? Partiamo dal tuo modo di vestire e il responso arriverà subito: scommettiamo!

Estate fa rima con nuove scoperte, nuovi amori. Nuove avventure. Abbiamo voglia di star fuori casa il più possibile, conoscere gente, sentirci liberi. Esporci, anche. La stagione in sé favorisce tutto questo, però diciamolo: le app di incontri possono essere un notevole, ulteriore input. Desiderio di trovare l’amore, di fare semplicemente amicizie, di osare un po’: non c’è differenza, questi canali accolgono tutti e sono iper democratici.

Facendo una ricerca su App Store di Apple, abbiamo selezionato 4 app che mettono in contatto le persone sulla base di interessi, intenzioni, passatempo e valori condivisi. Ti stai chiedendo quale di questa applicazioni faccia al caso tuo? Si può partire da un punto di vista diverso dal solito. Cioè dal proprio stile e modo di vestire. A primo impatto può sembrare strano, in effetti. Però pensaci: i nostri outfit parlando chiaramente di noi. Raccontano tanto del nostro modo di essere. Quindi no, cominciare da qui non è affatto strano. Mettiti alla prova!

Adori il Barbiecore? Scegli Tinder!

Barbiecore è l’estetica “esplosa” sulla scia del film Barbie, che sta mietendo successi in ogni angolo del globo. E sono outfit ispirati all’iconica bambola, ovviamente. È il trionfo del rosa, dell'ironia ma con un pizzico di romanticismo. È il femminile che diviene protagonista senza freni. Ecco perché è anche un inno al femminismo, a valori quali la diversità e l’inclusione. Se il Barbiecore ti rispecchia perfettamente, l’app di incontri più adatta a te è Tinder. La più popolare, anche. Permette di fare numerose esperienze di dating qualunque sia l’obiettivo: trovare l’anima gemella, condividere semplicemente interessi, fare due chiacchiere. Basta stabilire il match giusto ed è fatta. C’è una sola regola: esprimere liberamente se stessi.

Lo stile Dark Academy incontra Badoo

Tra le tendenze moda più intriganti e affascinanti, indubbiamente c’è il Dark Aacademia. Una rivisitazione dello stile gotico sulla base degli stilemi contemporanei, e anche della ricerca di una maggiore leggerezza. Insomma: mistero sì - magari dettato anche da un pizzico di timidezza - ma con un pizzico d'ironia. A chi si ritrova in questa estetica, suggeriamo di provare Badoo. Una delle app di incontri “storiche”, ancora parecchio gettonata. Insicurezze, pregiudizi, ambiguità: ecco, Badoo è lontano da tutte queste cose. Una community aperta a tutti ma che, allo stesso tempo, bandisce qualsiasi comportamento inappropriato. Da questo punto di vista, è davvero intransigente.

Sei una tomato girl? Scopri Taimi, l’app “fluida”

La Tomato Girl è una ragazza che si lascia ispirare dal Mediterraneo in tutte le sue espressioni: i colori, la natura che incanta, quell’incredibile energia positiva. Una ragazza vulcanica, allegra, determinata. E fiera di sé, capace di andare oltre qualsiasi pregiudizio ed etichetta. Anzi, totalmente libera da etichette e paladina dell'inclusione. Ti consideri una Tomato Girl? Allora dai un’occhiata all’app Taimi, dedicata a chi trova nella fluidità la sua espressione ideale. Incontri e chat LGBTQ+ che incoraggiano ad abbracciare l’autenticità, qualunque forma essa abbia. Sempre nella massima sicurezza.

Her, l’app ideale per chi si rispecchia nel Normcore

Essere normali non significa affatto essere banali. Normcore è invece la valorizzazione della semplicità, del less is more. Della capacità di gioire delle piccole cose. Viene spontaneo associare questa estetica all’app Her, che mette al primo posto le donne lesbiche, bisessuali e queer, le persone non binarie e la comunità trans. Sai perché? Perché tutti meritiamo di essere considerati normali (qualsiasi cosa voglia dire). E speciali, allo stesso tempo.

