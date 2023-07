P er l'addio a nubilato di Francesca, le sorelle Ferragni a Mykonos svelano look da favola. Tutti gli abiti sono di tendenza, da copiare subito

Ebbene sì: le sorelle Ferragni a Mykonos, stagliate su un tramonto da favola, sono riuscite a darci ancora una lezione di classe, eleganza e fascino. Volato sull'isola greca per il bachelorette party di Francesca, il trio ha sfoggiato degli abiti mozzafiato tutti firmati da Atelier Emé, il brand che vestirà la sposa (e non solo) il giorno delle nozze.

Era chiaro, in realtà, che gli ouftit di un momento così importante dovessero essere straordinari, ma dobbiamo dirlo: Chiara, Valentina e Francesca sono riuscite a stupire. Tutti gli abiti indossati sono sì perfetti per un addio al nubilato di classe, ma non sacrificano lo spirito della festa. Vedere per credere!

Francesca Ferragni, long dress per il bachelorette party

Iniziamo, naturalmente, dalla futura sposa. Francesca Ferragni, ha scelto un long dress con top geometrico e gonna lunga con spacco: una creazione su misura in crepe lucido avorio.

Glamour ed estremamente femminile, l'abito scivola sulla silhouette esaltandola, complici anche i tagli sartoriali che mettono in risalto il punto vita. Super particolare il corpino, presenta spalle importanti e un sensuale scollo sulla schiena nuda.

Il bello di questo outfit è che si presta a più interpretazioni. Si può infatti indossare durante il giorno con sandali flat e accessori colorati per sdrammatizzare, ma anche di sera, con sandali gioiello. Il colore bianco poi è strepitoso, perfetto per esaltare al massimo l’abbronzatura.

Chiara Ferragni e il l'abito cutout

Anche Chiara Ferragni punta sul lungo, scegliendo però un abito cut out, il capo perfetto per un party sulla spiaggia e un trend da seguire per questa estate 2023. Elegantissimo ma sensuale, è stato realizzato con chiffon laminato color platino. Incantevole la profonda scollatura a V davanti, bloccata da un anello che dà vita un drappeggio delicato.

Il punto vita, poi, è valorizzato da una preziosa cintura di strass. Il risultato? Un pezzo unico e straordinariamente elegante, che la super influencer ha abbinato a un beauty look glow e scintillante.

Valentina Ferragni, mini dress perfetto per Mykonos

La più giovane delle sorelle Ferragni mette da parte il formato long. Valentina Ferragni, ha infatti optato per un abito mini, più grintoso e occhieggiante al party. Il modello è stato realizzato in raso nelle brillanti nuances dell’ottanio, con corpino sartoriale a bustier.

Proprio il bustier presenta un ricercato drappeggio sulle coppe e minigonna con tagli verticali che valorizzano finemente la silhouette. Un vero e proprio it-dress per eccellenza, garanzia per chi cerca un look che sia elegante ma anche giovane e accattivante.

Colori accesi ed eleganza

Incantevoli anche gli abiti dell’entourage della festeggiata, sempre firmati Atelier Emé e caratterizzati da colori accesi e vivaci. Dunque, cosa ci dicono i vestiti di questo addio al nubilato? In primis, che possiamo cominciare a non stare nella pelle per il matrimonio di Francesca, dove sicuramente verranno sfoggiati degli abiti che saranno dei veri e propri capolavori.

E poi, che l'estate 2023 è tutta qui: da una parte i già citati dress cut out e dall'altra i capi in seta, raso e chiffon che sono perfetti per giochi di seduzione unici, fra tessuti sinuosi, inserti in pizzo e trasparenze. Non vi sentite già ispirate?