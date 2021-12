D a Bella Hadid a Jennifer Lopez, rivediamo insieme i look più belli del 2021. Abiti da sogno e dettagli che fanno la differenza, da cui dovremmo trarre ispirazione

Abiti che ci hanno fatto sognare, red carpet ad alto tasso di sensualità ed eleganza. Quest'anno che sta per finire ha visto protagoniste sulle passerelle - e non solo - donne che sono vere icone di bellezza e stile, che ci ispirano con le loro mise a ogni singolo passo. A volte trionfa la semplicità, altre invece ci si palesano dinanzi delle visioni originali e di rottura, in cui sono i dettagli a fare la differenza. Questi sono i look più belli che abbiamo visto nel 2021 e sì, ce ne dimenticheremo difficilmente.

Halle Berry col mega-fiocco agli Oscar 2021

È d'obbligo aprire questa carrellata di look più belli del 2021 con Halle Berry che, avvolta nell'elegantissimo abito color malva (con mega fiocco e scollatura a cuore) firmato Dolce & Gabbana, alla notte degli Oscar 2021 era una vera visione. L'attrice, presente in veste di conduttrice della kermesse, ha abbinato alla mise un carré sbarazzino con frangia e un make up ton sur ton.

Zendaya divina in giallo agli Oscar 2021

Sempre agli Oscar 2021 abbiamo avuto il privilegio di ammirare sul red carpet Zendaya con Force de Beauté. Sì, perché il suo abito giallo fluo firmato Valentino (che ha richiesto 300 ore di lavoro in atelier) è talmente bello e particolare da meritarsi un nome. Intenso e brillante, l'abito fonde il taglio a sirena con una gonna leggera e morbida, a cui aggiunge dettagli come la scollatura a cuore e il ventre scoperto. Se la bellezza indiscutibile di Zendaya ha fatto gran parte del lavoro, a darle man forte sono stati i lunghi capelli mossi con effetto bagnato e le due collane intrecciate di diamanti della collezione di Haute Joaillerie di Bulgari.

Bella Hadid a Cannes, un'opera d'arte vivente

Quello presentato da Bella Hadid al Festival di Cannes 2021 non è soltanto uno dei look più belli dell'anno, ma anche uno dei più sorprendenti. Per la première di Tre Piani di Nanni Moretti abbiamo visto sfilare sul red carpet la quintessenza della sensualità: alla semplicità dell'abito nero con maniche lunghe e stringato sulla schiena ha fatto da contraltare una creazione della maison Schiaparelli unica nel suo genere.

L'abito, infatti, era totalmente scoperto sul décolleté ma la Hahid ha deciso di coprire le sue grazie con una gigantesca collana-scultura a forma di albero bronchiale, dall'effetto vedo-non-vedo. E dobbiamo ammettere che in futuro sarà difficile trovare un look più originale e particolare di questo.

Jennifer Lopez (e Ben Affleck) a Venezia 78

Il Festival del Cinema di Venezia 2021 è stato l'occasione per veder sfilare tante star internazionali sul red carpet, ma tutte non aspettavamo altro che vedere la coppia del momento: Jennifer Lopez e Ben Affleck, quei Bennifer che anni fa ci avevano fatto sognare e che tornando insieme ci hanno regalato la favola del secolo. Ma in questa occasione J.Lo ci ha regalato anche uno dei look più belli del 2021, con l'abito bianco di Georges Hobeika caratterizzato da un profondo e seducente scollo decorato con dettaglio gioiello. Immancabile lo spacco vertiginoso, per lasciar scoperte le sue gambe perfette, e ultimo dettaglio i sandali silver di Jimmy Choo che ci vogliono occhi a guardarli.

Sharon Stone a Cannes come la Venere di Botticelli

"Non voglio essere una bellezza senza età, voglio essere una donna al suo meglio per gli anni che ha", ha detto Sharon Stone in una recente intervista. E il look sfoggiato sul red carpet del Festival di Cannes 2021 ne è la lampante dimostrazione: taglio corto e sbarazzino e un abito ricco e sgargiante che ricorda la Venere del Botticelli. Tanta grazia si deve alla collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana, che hanno creato un vero capolavoro di stile ed eleganza: l'abito è di uno splendido azzurro cielo, tempestato da fiori colorati e con uno strascico lunghissimo da principessa. Sharon, non ti ringrazieremo mai abbastanza per questa visione.

Il nude look di Alessandra Mastronardi alla prima di Carla

Ok, vada per le star internazionali. Ma la nostra Alessandra Mastronardi ci regala delle belle soddisfazioni e l'abito sfoggiato alla prima di Carla, la serie di cui è protagonista nei panni di Carla Fracci, è sicuramente uno dei più belli di quest'anno. L'attrice, baciata dalla dea bellezza, ha scelto un long dress in stile nude firmato Dior che è un tripudio di sensualità. Le tonalità calde dell'oro esaltano i ricami preziosi e la gonna tempestata di frange è talmente bella che tutte abbiamo pensato di volerla indossare (ammettetelo!).

Chiara Ferragni, un po' diva un po' guerriera

Non ce ne vogliano le altre star, ma Chiara Ferragni merita un bis. Il primo look con cui ci ha stupito è firmato Schiaparelli ed è talmente originale e strano da essere a dir poco fantastico. Per ritirare il premio Woman of the Year di GQ, l'influencer ha indossato pantaloni neri dal taglio ampio e un busto-scultura completamente dorato che ricorda le armature d'un tempo, lasciando però la schiena nuda.

Agli antipodi è, invece, il look sfoggiato dalla Ferragni per la première madrilena della serie Amazon Prime The Ferragnez. L'influencer ha sfilato al fianco del tuo inseparabile Fedez con mise abbinate in total black. Ma la vera regina del red carpet è stata lei, magnifica nella semplicità di quell'abito nero con scollatura a cuore e spalline di Dior, realizzato su misura per lei. A conferire un tocco di sensualità al tutto, lo spacco vertiginoso con le decollété nere in bella vista e un paio di orecchini pendant di smeraldi e brillanti a dir poco favolosi.

Laura Pausini, diva d'altri tempi agli Oscar 2021

Non avrà vinto l'ambita statuetta, ma per noi Laura Pausini ha comunque vinto gli Oscar 2021 e lo ha fatto in grande stile. Prima di tutto con la sua voce meravigliosa, poi con il suo grande e genuino sorriso e, infine, con l'abito Haute Couture di Valentino realizzato appositamente per lei. Le sarte della maison hanno impiegato 500 ore per realizzarlo ma possiamo dire che ne sia valsa proprio la pena: un abito in gazar di seta e lana double con scollo a barca, semplice ma elegantissimo con la gonna ampia (con le tasche!). Uno dei look total black più belli del 2021 (e non solo).

Elodie, regina indiscussa di Sanremo 2021

Il red carpet è senza dubbio il luogo prediletto dalle dive per sfoggiare i look più belli e particolari, ma dobbiamo ammettere che anche il Festival di Sanremo 2021 ci ha regalato momenti magici. Ma la regina indiscussa del palco dell'Ariston è stata Elodie, una vera forza della natura dotata di un talento eccezionale e di una personalità che emerge a ogni singola nota. L'abbiamo ammirata nelle vesti inedite di co-conduttrice del Festival e i suoi cambi look sono stati una ventata di freschezza e stile. Indimenticabile l'abito rosso tutto rouches e sensualità di Giambattista Valli, impreziosito dai sandali gioiello di Jimmy Choo e dalla parure Serpenti di Bulgari in oro bianco e diamanti.

E come dimenticare il mini dress argentato Oscar de la Renta, sempre abbinato a Serpenti di Bulgari. Elodie lo ha scelto per il medley sui beat iconici di Madonna e Beyoncé ed è proprio loro che ci ha ricordato: bellissima, sexy, glamour. Decisamente tra i look più belli di questo 2021!

Angelina Jolie preziosa alla Festa del Cinema di Roma

Angelia Jolie è una visione celestiale e non importa cosa indossi, sappiamo che ogni volta ci regalerà un'emozione unica e irripetibile. Lo ha fatto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove la protagonista di Eternals ha sfoggiato un long dress firmato Versace color platino dalla silhouette a colonna, con spalle scoperte e corsetto. Una dea.

Lady Gaga in viola alla première di House of Gucci

Inutile negarlo, tutte noi ricorderemo per sempre Lady Gaga in viola alla premiére britannica di House of Gucci. Perché la Divina in quell'abito plissettato e raccolto in un drappeggio incrociato sul petto con il mantello lunghissimo e svolazzante della maison Gucci era semplicemente P-E-R-F-E-T-T-A: etereo, trasparente, impalpabile ma anche sexy da morire. Intimo in bella vista, spacco vertiginoso che lasciava scoperte le gambe avvolte in autoreggenti a morivo geometrico e - immancabile - quel tocco di trasgressione dato dai boots neri di pelle con plateau e tacchi altissimi. Il vero tocco di classe? Naturalmente i guanti da diva d'altri tempi tempestati di brillanti e arricchiti da una cascata di bracciali.

Kate Middleton, insuperabile regina di stile per 007

Kate Middleton in oro alla premiére di No Time to Die (l'ultimo film di James Bond) a Londra si aggiudica appiano il titolo di regina di stile di questo 2021. La Duchessa di Cambridge non aveva un solo difetto e non avrebbe potuto scegliere abito più regale di quello realizzato dalla designer inglese Jenny Packham, la stessa che ha creato una capsule collection ispirata proprio ai film di 007. La particolarità dell'abito è un sapiente gioco di punti luce che si diramano dalla vita, scendendo poi sulla gonna morbida che a sua volta si fonde con la meravigliosa cappa che avvolge il corpo come un mantello. Ci inchiniamo di fronte a cotanto splendore.