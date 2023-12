D alle magliette da calcio alle ballerine mesh. Dalle maxi bag ai micro top. Dal look no pants con slip in vista alla long skirt di jeans. L’ultimo anno è stato all’insegna dell’eccentricità e soprattutto delle scarpe unconventional… non ti sarai già scordata della “wrong shoes theory”?

Anno che va, tendenze che trova… anzi macro-tendenze! È vero, la moda passa prima di tutto dalle sfilate ma sono stati i social i veri giudici degli in&out. Barbiecore, mermaidcore, blockcore, quest'anno ha visto una quantità indefinita di -core e fashion moment a prova di click. Eppure è nel caos dello street style e nelle bacheche di Instagram/TikTok che si sono definiti gli items 2023 divenuti virali! Alcuni sono proprio indimenticabili, ma se ti stai chiedendo quali sono: preparati. Ora ti rinfreschiamo la memoria!

It’s all about shoes

Carrie Bradshaw in Sex and the City diceva: «Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza. Buoni amici e buone scarpe» e aveva ragione. Tra gli items più virali del 2023 le protagoniste sono state proprio le calzature di tutti i tipi e soprattutto di tutte le forme! Abbiamo assistito alla rivincita del sandalo tedesco Birkenstock Arizona, al sold out (di qualsiasi colore) delle Adidas Gazelle ma anche al back to scene delle iconiche Onitsuka Tiger e delle Tabi di Maison Margiela. E mentre a un certo punto nella scarpiera si congedavano gli ultra mini UGG per far posto a un paio di ballerine Mary Jane (cristal, mesh, con fiocco… non erano mai abbastanza) le unconventional shoes conquistavano i trend setter di mezzo mondo. Per la serie accessori strani e dove trovarli, ecco i cartoon boots di MSCHF e le frog mules di JW Anderson per un look decisamente fuori dagli schemi.

Le frog mules + white soks

Sale la febbre del calcio

Da Emily Ratajkowski con i colori del Napoli a Kim Kardashian fotografata con una maglia dell’As Roma, il calcio quest’anno ha fatto goal alla moda. Per indossare la T-shirt sportiva non si doveva essere per forza né tifosi né grandi intenditori del campionato, ma bastava sfoggiarla totalmente fuori contesto e si era trend topic. Tutti ma proprio tutti ne sono stati sedotti, a partire dalle it girls del web che le hanno incorporate nei loro outfit nei modi più disparati. C’è chi le ha portate come un maxi dress insieme a stivali punk, chi con micro shorts o addirittura abbinata a una long skirt scozzese. Cosa ha reso questa maglia uno dei best fashion items 2023? Per lo styling la regola è che non ci sono regole... e nemmeno il fuorigioco!

No pants. Sì micro bra

Sarà stata la voglia di uscire e mostrarsi dopo i due anni di pandemi,a ma quest’anno la moda ha fatto un upgrade decisamente hot. Tralasciando per un momento vestitini semi-trasparenti, mai come nel 2023 optare solo sullo stretto indispensabile è stato preso alla lettera. La prima a seguire questo mantra, e darne ufficiosamente il via, è stata Kendall Jenner paparazzata a Los Angeles solo con un maglioncino blu portato sopra a un paio di collant. Kylie Jenner, Emma Corrin e una nutrita schiera di influencer ne sono diventate immediatamente fan. Così il no-pants è diventato virale, insieme agli slip a vista che si sono imposti tra gli items must-have insieme ai boxer maschili in cotone. Parimerito per free spirit poi va al micro bra, figlio legittimo del #freethenipple. Simbolo glamour del female power, lo abbiamo visto sulle passerelle blasonate di Gucci, Vaquera, GCDS e molti altri, ma anche nelle foto instagrammabili di Lily-Rose Depp e Zendaya. Che dire se non... l’essenziale è visibile agli occhi!

Back to basic

Il denim non passa mai di moda. Verità assoluta o no, il confortante jeans è sempre presente di stagione in stagione ma quest’anno lo abbiamo indossato nella sua forma più rilassata e volumetrica. Glamour se haute couture con dettagli laminati, cool a vita bassa portato insieme a una canotta bianca o nella sua versione di maxi gonna. Sì, la denim long skirt ha spopolato tanto che su TikTok i diy su come ricavarla da un vecchio paio di jeans non si contavano. Semplice e a prova di taglio, provare per credere.

La maxi denim skirt portata insieme a boots lilla

Uniqlo Vs Cos bag

L’item 2023? Una borsa più pratica e tecnica. No, nessun logo a vista, né cifre da capogiro. Quest’anno la it bag è stata low budget e capiente anche se di piccole dimensioni. Stiamo parlando della tracolla di Uniqlo e di quella xxl trapuntata di Cos. Qui abbiamo poco da dire, se non che entrambe sono andate sold out in pochissimo tempo. Tranquilla, sono tornate in stock e di mille mila colori. Il plus di entrambe? Non importa di che size, ti assicuriamo ci sta davvero di tutto, alla faccia di Mary Poppins.

La biker jackets va a tutto gas!

Caposaldo del guardaroba, tutti ne abbiamo almeno una, meglio se vintage. Stiamo parlando della giacca di pelle, quest’anno una delle ossessioni dello street style e quindi tra gli items 2023. Invecchiata, con le spallone, a bomber, con cintura, da motociclista o in versione racing, è sempre un evergreen che fa fare l’upgrade al look. Anche a quello da sera! Se vuoi un outfit da copiare per uscire alla svelta allora ti consigliamo di andare a vedere il profilo di Hailey Bieber. Non te ne pentirai.

Un total leather look della scorsa Copenhagen fashion week

Non solo in vita

Sottovalutata fino a prova contraria. La cintura è tornata a fare tendenza anche in maniera inusuale!

Ri-pensata, nell’ultimo anno è comparsa anche lei come l’irrinunciabile accessorio che in poche mosse ti salva la mise. Rivalutata a tal punto che invece di una, se ne possono indossare due contemporaneamente. E chi diceva che andava messa solo in un modo si sbagliava di grosso! Sfoggiata come top, come elemento di decorazione a metà braccio o - perché no - come collana se preziosa e metallica. D’altra parte, la belt (mania) è per la vita.

Tra sacro e profano

Cosa ha unito star come Kim Kardashian, Dua Lipa, Chiara Ferragni o Harry Styles con Lady Diana? La fede, ma sotto forma di un gioiello! La cross necklace è stata infatti l’item prezioso che ha abbattuto le barriere del tempo e dei generi. Un po’ gothic chic, un po’ rock ‘n’roll, che sia pendente o choker, la croce sembra avere un potere mistico a cui è difficile resistere. Fidati, il fashion system già ci crede.

Fashion viral items 2023 1/17 Sneaker bicolor (ADIDAS) 2/17 Biker jackets (MANGO) 3/17 Slip in maglia (MIU MIU, via Mytheresa) 4/17 Stivaletti neri (MAISON MARGIELA, via Mytheresa) 5/17 Gonna di jeans (H&M) 6/17 Boots alla caviglia (UGG) 7/17 Bra prezioso (GUCCI, via Mytheresa) 8/17 Borsa trapuntata (COS) 9/17 Frog mules (JW ANDERSON) 10/17 T-shirt sportiva (ZARA) 11/17 Sandali con fasce (BIRKENSTOCK) 12/17 Slip bianchi (MARINE SERRE) 13/17 Cintura in pelle (BOTTEGA VENETA, via Vestiaire collective) 14/17 Bag a tracolla (UNIQLO) 15/17 Ballerine Mary Jane (ALAÏA) 16/17 Jeans skirt (VICTORIA BECKHAM, via Mytheresa) 17/17 Gold belt (MOSCHINO) PREV NEXT