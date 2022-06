C i siamo: gli sconti cominciano il 2 luglio. Arriva il momento di rinnovare e arricchire il guardaroba, concedendosi lunghe sessioni di shopping a caccia delle migliori occasioni. Non hai ancora le idee chiare sugli acquisti da fare con i saldi estivi 2022? Guarda un po' qua!

Per ogni fashion addicted che si rispetti, i saldi estivi (come quelli invernali, ci mancherebbe) sono la felicità. Un periodo eccitante, un invito a nozze, un’occasione imperdibile. L’occasione per arricchire il guardaroba con i nuovi trend ma anche coi grandi classici che ancora mancano all’appello. Anche l’occasione per cambiare un po’ il proprio look, inaugurando nuovi cicli e partenze.

I saldi estivi 2022 iniziano il 2 luglio. E noi non stiamo più nella pelle. Il rovescio della medaglia? Nulla di grave, ma davanti a tutti quei prezzi scontati si rischia di andare in confusione. Fare acquisti avventati, sulla scia dell’entusiasmo, e magari poi pentirsi. No, questo rischio va scansato. Anche per il bene del portafoglio!

Bisogna essere scientifici durante le sessioni di shopping e, possibilmente, uscire di casa con le idee già chiare. Allora ecco dunque qualcosa di utile: un recap dei must have per questa estate 2022. In diversi casi, per essere precisi, non si tratta solo di tendenze del momento ma di capi jolly che fondamentalmente non passano mai di moda. Dei veri affari dunque... e ben vengano!

La canotta bianca

Celebs e influencer lo sanno bene: la canotta bianca è glam. Di una versatilità senza eguali. Si abbina perfettamente a TUTTO, dalle più svariate tipologie di pantaloni alle gonne lunghe e mini (anche midi), passando naturalmente dagli shorts.

È perfetta anche come sottogiacca, si può indossare sotto un vestito con spalline sottili, è disponibile in tutte le lunghezze e un’infinità di modelli. Allora, perché non approfittare di questi saldi estivi 2022 per concedersi una canotta bianca griffata? Tanto sappiamo già che sarà… per sempre!

Credits: Getty Images

Il crot top

Tra gli imperativi dell’estate, ormai c’è anche il seguente: scoprire la pancia. Mettendo da parte ogni titubanza. La conseguenza naturale? Il crop top è diventato un nostro caro, caro amico. Ergo, se non hai già provveduto all’acquisto, approfitta dei saldi estivi 2022 e mettiti in pari al più presto!

Perché il top corto è glam, non si discute. E no, non pecca di eleganza e raffinatezza. Non è fuori luogo. Bisogna solo individuare la versione più adatta alla propria bodyshape, nonché il contesto giusto, e azzeccare tutto il look. A proposito di contesti c’è da dire che, abbinato a una giacca classica, il top cropped può rivelarsi adatto anche a quelli un po’ più formali.

Credits: Getty Images

La minigonna

La minigonna è tornata di moda e va più forte che mai. Anche in questo caso, bando agli indugi o a ingiustificati complessi. Il modello più gettonato è proprio mini-mini; se non te la senti, punta su quelli realizzati con qualche centimetro in più di stoffa: le proposte non mancano, anzi c’è l’imbarazzo della scelta.

Stessa cosa dicasi per quanto concerne stili, colori, materie prime. Una volta messa a fuoco la soluzione ideale, procedi con la caccia all’affare!

Credits: Getty Images

La gonna lunga

Comoda, pratica, veloce: la infili e via. La gonna lunga è il jolly della bella stagione, i saldi estivi sono il momento giusto per arricchire il tuo assortimento personale. Quelle ampie, anche dal mood gipsy, e quelle dal taglio dritto sono perfette di giorno e formano una super combo anche con i sandali flat.

Di sera, invece, entrano in scena le gonne lunghe con frange, le versioni sparkling come quelle giocate sul vedo-non-vedo.

Credits: Getty Images

Il vestito a fiori

In questa estate 2022 ha conquistato una dose aggiuntiva di appeal, ma il vestito a fiori è comunque un evergreen. Allegro, camaleontico, caratterizzato da un’eleganza non troppo impegnativa, non tramonterà mai. E basti guardare le celebs per averne conferme: tra le più convinte sostenitrici di questo capo, per esempio, c'è Belen Rodriguez.

L’altra cosa bella è che non ci sono particolari diktat circa la lunghezza, i volumi e le stampe: è un universo sconfinato nel quale possiamo muoverci come ci pare. Con la certezza di non sbagliare.

Credits: Getty Images

Un capo cut-out

Complice anche un nutrito gruppo di star e influencer, il cut out ha fatto il suo ingresso tra le fashion ossessioni e qualcosa ci dice che non sarà affatto una meteora. Quei tagli strategici, che rivelano ma non troppo, che intrigano e calamitano gli sguardi, sono una prolifica fonte d’ispirazione sia per noi che per gli stessi designer.

Ti sei convinta, devi solo passare all’azione? Un abito cut out rappresenta la massima espressione di questa tendenza, non ci sono dubbi. Ma se vuoi procedere per gradi, comincia con un semplice top o una gonna.

Credits: Getty Images

Un capo crochet

E poi no, non puoi fare a meno di acquistare un capo crochet: un mini o long dress, un top (quelli con scollo all’americana sono i più gettonati), anche una gonna lunga. In alternativa, vira verso gli accessori all’uncinetto, tenendo presente che il crochet bucket hat è una vera e propria tendenza nella tendenza.

Qualunque sia la tua scelta per questi saldi estivi, la moda uncinetto merita di essere sperimentata personalmente. Perché fa un bell’effetto.

Credits: Getty Images

Sandali gioiello

Non sarebbe estate senza sandali, certo. Però sono i sandali gioiello, in questo 2022, ad aver conquistato la vetta delle classifiche di gradimento.

Zirconi, pietre colorate, catene, cavigliera, strass. Anche in pelle specchiata gold e silver: le vie del concetto di jewel, quando si tratta di sandali, sono infinite. E con i saldi estivi puoi toglierti qualche sfizio degno di nota.

Credits: Getty Images

La borsa a mezzaluna

Tra le it-bags dell’estate 2022 troviamo anche le borse a mezzaluna. Rivisitazione dei modelli hobo, hanno linee definite e un design che non passa di certo inosservato.

E se finora le più trendy sono state quelle dalle dimensioni ridotte, da portare a mano, adesso si stanno facendo valere anche le versioni a spalla. La luna, d’estate, è davvero irresistibile. In ogni sua… fase.

Credits: Getty Images

Il cappello di paglia

Cosa ci mettiamo in testa quest’estate? Sì, certo: il bucket hat, ovvero il cappello da pescatore, è ormai praticamente obbligatorio. Ma ci sono altri cappelli a cui le fashioniste non sanno proprio dire di no. Quelli di paglia, per esempio.

Che si sono scrollati di dosso l’etichetta di “accessorio vacanziero/da spiaggia” per fare il loro ingresso trionfale nello street style. Insomma: ovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo, il cappello di paglia ci sta.

Credits: Getty Images