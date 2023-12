1 0,9,8... Ah no, abbiamo ancora un po' di tempo per decidere quale sarà il nostro look per Capodanno! Tra tendenze e capisaldi fashion, abbiamo definito qualche idea. E ci sembrano tutte perfette, ma la decisione finale spetta a te!

Come vestirsi a Capodanno? Confessa: anche nella tua testa rimbomba l'interrogativo. Bene, benvenuta tra noi. Sciogliamo insieme il dilemma, innanzi tutto contestualizzando; perché qui si tratta di decidere, per l’esattezza, quale sarà l’outfit Capodanno 2024. Questo significa focalizzarsi anche sui trend che fanno furore e che segnano – in qualche modo – il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Una fashion classifica che vede ai primi posti i fiori tridimensionali, i look sparkling a colpi di tessuti metallizzati o cristalli, i mirabili giochi di vedo-non-vedo, la paillettes mania. Che poi le paillettes sono tra le icone dei party look, è vero anche questo. Una mossa sempre vincente; ieri, oggi e domani.

Naturalmente, non dimentichiamo gli evergreen che attraversano il tempo senza perdere un briciolo di carisma: tubini, slip dress, giacche smoking. Ecco allora, bell’e pronta, una selezione che mira a soddisfare tutti i gusti e rispecchiare i più svariati stili. Dopo di che, come sempre, la parola passa a te. E quando avrai definito la tua mise, dedicati anche alla lingerie per Capodanno!

Fiori 3D

Mini dress con fiori 3D

Cominciamo proprio dai fiori 3D, che sono “sbocciati” la scorsa primavera e ancora ci piacciono. Eccome se ci piacciono. Noi suggeriamo di puntare sul nero e sul ton sur ton, più precisamente su un mini dress: eyecatching ma senza eccessi. Completa la mise con un paio di guanti opera trasparenti e scarpe dalle suole platform, per cominciare il nuovo anno… Dall’alto!

Minidress con fiori in tulle e raso (TWINSET)
Guanti opera in pizzo (GIANVITO ROSSI)
Sabot con plateau e listini argentati (RITA ORA X PRIMARK)
Minibag rigida con manico e decorazione argento (MALONE SOULIERS)

Look pantless

Mesh dress + body

Culotte e basta, maliziosi slip e basta. Niente pantaloni, zero gonne: il look pantless fa discutere, divide gli animi ma di certo non lascia indifferenti. E Capodanno 2024 è proprio il momento giusto per osare, la notte in cui ogni timidezza/esitazione viene abbattuta. Se l’idea ti stuzzica ma ancra ti manca l’input definitivo, puoi pensare a un mesh dress o comunque un abito trasparente. Sarai ugualmente audace ma ti sentirai più – come dire – più protetta. E anche un bel paio di stivali faranno egregiamente la loro parte, vedrai.

Long dress in maglia metallizzata (ZARA)
Bustier in satin con spalline removibili (HUGO BOSS)
Hot pants in paillettes (CALZEDONIA)
Stivali a punta con tacco a stiletto (PRIMADONNA)

Tuxedo

Completo smoking in velluto

Un completo tuxedo è infallibile, anche a proposito di outfit Capodanno 2024. Ma sai che c’è? Percorri la strada dello stile retrò, abbinandolo a una camicia bianca con rouches o volant e a un bel paio di Mary Jane (con tacco, però!). Un look classico, mannish ma al contempo iper femminile. La seduzione passa anche da qui.

Giacca tuxedo (COS)
Pantaloni tuxedo (COS)
Camicia bianca con rouches (GENNY)
Mary Jane platform (STUART WEITZMAN)

Abito argento

Mini dress sparkling + ecopelliccia + sandali argento

Il 2023 ha visto trionfare le nuance sparkling, in particolar modo l’argento. Un mood che ha travolto l’intero guardaroba, e basti pensare al successo dei pantaloni e delle sneakers silver. La conseguenza è immediata: un abito argento è assolutamente perfetto per Capodanno 2024! Tempestato di paillettes o cristalli, realizzato con tessuto laminato o in maglia metallizzata; le opzioni sono diverse, il risultato è sempre di grande impatto. E gli accessori? Sulla stessa lunghezza d’onda. Crea il tuo total look e brilla forte, la notte del 31 dicembre!

Tubino senza spalline tempestato di maxi paillettes (ONLY via ZALANDO)
Sandali in vitello lame con cinturino alla caviglia (TESTONI)
Cappotto in peluche furry (MAX&CO)
Minibag in pelle effetto metallizzato (FURLA)

Slip dress

Slip dress dorato + soprabito ton sur ton

Un altro pezzo classico, impeccabile e infallibile: l’abito sottoveste. La sua raffinatezza innata non ha bisogno di sponsorizzazioni, si tratta solo di decidere la tonalità. E se ti stai domandando quali siano i colori per Capodanno 2024, ricordati che quelli neutri sono alla riscossa. Dunque avorio, bronzo, marrone, beige. Con riflessi luminosi, meglio ancora. Come capospalla, un cappotto a vestaglia sartoriale oppure un maxi cardigan in tono. E per movimentare il look, borsa e scarpe oro.

Abito sottoveste in crêpe satin (PRADA)
Cappotto in cachemire, alpaca e lana (MAX MARA)
Sandalo in vitello laminato oro (SERGIO ROSSI)
Shoulder bag asimmetrica (THE ATTICO)

Corsetto e pantaloni

Corsetto argentato + pantaloni palazzo

Sì, è vero: siamo ancora in fissa con il corsetto. Ma diciamo che è una (prolungata) folgorazione generale, basti pensare alle ultime sfilate in ogni angolo del globo. Il bustino c’è e rimarrà (evviva!) tra noi anche nel nuovo anno. Per il tuo outfit Capodanno 2024, dunque, scegline uno ad alto tasso di sensualità. Lascialo in primissimo piano, semplicemente a un paio di pantaloni sartoriali o una gonna a matita neri. Ma poi concediti uno sfizio in più, infilando un paio di guanti lunghi.

Bustier tempestato di cristalli (GIUSEPPE DI MORABITO)
Pantaloni in crepe couture (VALENTINO GARAVANI)
Décolleté in pelle effetto vernice (GUESS)
Guanti lunghi in nappa (GIORGIO ARMANI)

Paillettes, che passione!

Mini dress in paillettes dorate

Chiudiamo il cerchio proprio con le paillettes. Puoi spezzare, scegliendo un solo capo tempestato di dischetti luminosi: una pencil skirt, per esempio, oppure una microgonna. L’alternativa è il total look, e non possiamo che suggerire un minidress stile anni ’60. Un look pop, che in poche mosse s’impone sulla scena. Colore? Oro come se piovesse, sì, esageriamo. Dev’essere una notte indimenticabile!

Minidress gold con dettaglio piume (MANGO)
Slingback oro e strass allacciate alla caviglia (MARIA LUCA)
Borsa in pelle lucida specchiata (DIESEL)