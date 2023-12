P er la stagione più festosa dell’anno il tuo guardaroba è messo a dura prova? Non preoccuparti, perché per un look wow basta fare un rewatch di alcuni Christmas movie!

È ufficiale: il countdown per feste, aperitivi, cenoni e gran saluti è iniziato e diciamolo per il tuo armadio sarà sicuramente una sfida creare ogni volta Christmas outfit favolosi. Sappiamo che l’evergreen di Natale non è solo l’albero addobbato ma anche e soprattutto la temuta domanda: «cosa mi metto?». Per questo però ti confidiamo un segreto: la risposta la puoi trovare in uno dei più tradizionali appuntamenti del periodo. Stiamo parlando dei film natalizi, perché è proprio lì che si trovano i tuoi prossimi e indimenticabili party look! A ogni evento il suo dress code, a ogni occasione il suo movie.

All about sweater

Partiamo subito con un classico di stagione, il maglione. Che sia semplice, monocromatico, intrecciato, con il collo alto o fantasia, è un must-have per un Christmas outfit caldo e chic. Tutte ne abbiamo almeno uno per tipo perché assicura un’eleganza quotidiana senza sforzi e senza sfarzo. Attenzione però questo non vuol dire che passerai inosservata. Ricordi L’amore non va in vacanza? Cameron Diaz fa colpo su Jude Law con un maglioncino a collo alto color panna abbinato ad un semplice paio di jeans (tu puoi scegliere anche un pants a palazzo) e un montone da vera regina del freddo. Se però ti aspetta una reunion a tema, allora non può mancare un accenno di rosso. Prendi ispirazione da Mamma ho perso l’aereo e scegli uno sweater scarlatto con trecce, mentre se vuoi puntare tutto sulla stravaganza “pacata” allora la soluzione è fare binge watching di Il diario di Bridget Jones. Il pranzo in famiglia si affronta con humor e… un maglione con le renne!

Total look in maglia con sweater dal collo alto

Bianco Natale

Ti vediamo che storci il naso. Ma saremo chiari: il bianco d’inverno si può e se è un white dress ancora meglio. È vero, non è un Christmas outfit facilissimo da portare perché vuole l’occasione giusta, ma come possiamo scordare quell’abito (da sposa) y2k indossato da Keira Knightley in Love Actually? Impossibile. E come dimenticarsi di quello candido sfoggiato da una giovanissima Winona Ryder in Edward mani di forbice? Imitale con parsimonia e con qualche accorgimento di stile: opta per un modello lingerie e gioca con le lunghezze, consistenze e con gli accessori. Scegli una scarpa particolare, dettagli bling bling o cinture a catena con charms. L’effetto Kate Moss anni 2000 è assicurato.

Kate Moss con una creazione Marc Jacobs spring-summer '97

Pretty vs iconic

Cosa hanno in comune i film La neve nel cuore, Accadde nella quinta strada, Piccole donne, Il Grinch e Harry ti presento Sally? Semplice, protagoniste femminili che si sanno vestire, ognuna a modo suo ovviamente. Qui dovrai armarti di divano e coperta per prendere appunti sui tuoi prossimi Christmas outfit. La scelta è ben ampia; si va dal glamour dell’abito lungo e nero con rigorose spalle scoperte, al classy hype del gonnellone portato con una camicia bianca (ad oggi trend topic), allo stile bon ton di un cappottino anni ’60 e alle silhouette old money come quelle indossate sul grande schermo da Meg Ryan. Insomma hai l’imbarazzo della scelta e nessuna scusa per dire che non hai niente da metterti!

Charlize Theron: white shirt + long sparkling skirt

Last but not least

Questo è permesso solo ed esclusivamente per le serate a tema. Non è un look nel vero senso del termine ma possiamo definirlo l’anima di tutti i Christmas outfit per eccellenza. Se hai in programma un karaoke natalizio all’insegna di Last Christmas degli Wham! o della versione di Jingle bell rock di Mean girls, allora il costume da Babbo Natale o da piccolo elfo è quello che ci vuole. A questo punto c’è solo una cosa da fare: un'ovazione ai cult del grande schermo, con tanti auguri di buon Natale!

