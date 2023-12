S tai cercando ovunque, ma non hai ancora trovato le giuste ispirazioni? Scendono in campo le fashion editor di The Wom, pronte a condividere le loro gift ideas!

Dunque, vediamo. Sicuramente hai dato un’occhiata alle idee regalo Natale 2023 per lei e anche a quelle per lui. Con ogni probabilità, hai chiesto ulteriori lumi a Mr Google. Ma niente: ancora non sei riuscit* a prendere le decisioni finali. Ti piacciono più cose, però non arriva l’input decisivo. Va bene, niente panico: l’intero Team Fashion di The Wom scende in campo per te, e questa sicuramente non te l’aspettavi. Invece è successo davvero. Vera, Sara, Nadine e Camilla rendono pubbliche le loro Christmas gift ideas, mettendole a disposizione... del globo intero!

E ti possiamo assicurare che ce ne sono per tutti i gusti. Dalle idee regalo Natale 2023 calde e comfy a quelle brillanti, da quelle ultra chic a quelle più audaci e/o originali. Da quelle “universali” – che riescono davvero a mettere tutti d’accordo – ai classici sempre azzeccati. Non solo: le fashion editor di The Wom svelano anche i trucchi e i metodi che permettono di scegliere il dono giusto, per Natale e non solo. Ti abbiamo incuriosit*, eh?

Le idee regalo di Vera

Comincio io? Ok! Da un paio di guanti. Ma no, non sono il solito e banale regalo… Se si tratta di guanti lunghissimi e da vera diva! Un must intramontabile e super chic, che da solo basta a fare il look. Se poi sono colorati e in pelle, la percentuale di stilosità aumenta notevolmente. Perfetto!

Procediamo con un bel pigiama; non può mancare sotto l’albero di Natale, ma guardate questo: dettagli in piume, chiusura frontale con bottoni a contrasto e tasche laterali, è assolutamente indossare anche fuori dal letto… Magari con un raffinato cappotto lungo alla caviglia e pumps con stiletto. Per una serata ad altissimo tasso di eleganza oppure – perché no? – per un pigiama party. Ma allo stesso tempo, comfy il giusto per una serata da trascorrere in casa brindando con la famiglia e gli amici.

Nella lista dei miei regali natalizi metto anche una borsa micro-micro, da sfoggiare di sera e nelle occasioni speciali. Rigida e scintillante (ma non troppo), questa è un vero gioiellino. E di certo farà brillare gli occhi del destinatario, quando spacchetterà il suo special gift natalizio. Beh, non sarà sufficiente a contenere tutto il necessario da portare in giro; ma per gli eventi speciali tutto vale. E diciamolo: non serve neanche mettere in borsa chissà cosa...

Gli “special three” di Sara

Un regalo di Natale non è mai cosa da sottovalutare. E si sa: più ci teniamo, più le cose si complicano. Il dilemma dei più è sempre lo stesso: su che basi scegliere cosa comprare? Beh, vi svelo il mio approccio, da vera Santa-fan quale sono. Parto come tutt* dalla persona a cui è destinato il regalo: cerco qualcosa che sia in linea con la sua personalità o con il messaggio che voglio dare. Ma attenzione, sarò impopolare: il dono in questione DEVE passare anche il mio coolness-check. In fondo quel Xmas gift parlerà anche di me! E quindi ecco i miei “special three” da lasciare sotto un albero importante. Let’s go!

Un dono per dire “ti voglio bene” con stile? Io parto da questa massima: piedi caldi, cuore caldo. Con buona pace dei vecchi detti. E come non pensare subito alle ugly shoes più desiderate del momento? Sono le Boston Birkenstock in versione “fur”, ovvero il modello che ha definitivamente portato le amate sliders al livello successivo: il look invernale. Bella idea se conoscete (molto) bene la persona in questione; o almeno la size del suo piede!

Ma andiamo avanti. Tutt* abbiamo quell’amica fashionista alla quale fare un regalo sembra un’impresa. Per esperienza ho imparato che puntare su un dono luccicante funziona: lo (e vi) adorerà! Un top, una mini bag oppure una longuette rete e cristalli, come questa meraviglia targata Max Mara: ciò che conta è che faccia bling-bling e le salvi il Capodanno!

Infine, passiamo a regali di concetto per rapporti super-importanti. Senza scordarci della coolness, ovvio. Che si tratti della mamma, della sorella o della BFF, l’idea vincente è puntare su un gioiello che porterà spesso e volentieri. Trend alla mano, l’ideale è decisamente un bangle: i bracciali rigidi sono tornati definitivamente dagli anni ’90 e si portano sia sul braccio nudo che sopra al pullover o al blazer. E che dire di questa versione Argentoblu a forma di serpente? È un simbolo di rinascita e di buon auspicio, oltre che bellissimo. Regalarlo a chi ami sarà un gesto pieno di stile e denso di significato. What else?

Le (fashion) ispirazioni di Nadine

Premessa: io adoro fare regali. Ma ogni volta lotto contro l’istinto di comprare cose che piacciono A ME. Allora cerco di trovare un compromesso; conciliare i miei gusti con ciò che davvero potrebbe piacere al destinatario o alla destinataria del regalo. Mi concentro e immedesimo! Poi certo, spenderei un patrimonio. Ma anche in questo caso faccio appello al buon senso. Le mie ispirazioni per questo Natale 2023? Yes, ci sono. Per l’amica romantica, con la testa un po’ fra le nuvole eppure sempre sintonizzata sulle tendenze moda (chi non ne ha almeno una?), scelgo la mini bag Croco print di Love Moschino. Una borsa a mano fiammante, stampa coccodrillo, con doppio manico e tracolla removibile. E un cuore metallico che racchiude il logo lettering. Adoro!

E poi c’è lei. Che invece ce l’ha salda sulle spalle, la testa! Sicura di sé, consapevole della sua femminilità ma anche amante dello stile (tutto sommato) essenziale. Riesce a essere chic perfino in pigiama! Ecco, a lei regalo un top all’americana in satin di Pinko, con una maxi fusciacca da annodare a fiocco. La schiena resta scoperta. Un capo raffinato ma versatile, da indossare non solo di sera!

Visto che ci sono, aggiungo un olio per il corpo. Molto speciale: l'olio Earth di She-Y, naturale al 100%, fatto con olio di karité e altri sette olii ricchi di vitamine e minerali. Effetto da favola! E per lui? Voglio andare sul sicuro, punto su una felpa di Ralph Lauren. Girocollo, senza cappuccio. Classica ma non troppo: il design a blocchi di colore dà un bel tocco di originalità. Sì, sono decisamente soddisfatta delle mie idee regalo Natale 2023!

Le gift ideas di Camilla

«Stress e idee regalo Natale 2023. Ecco come evitarlo». Questa più o meno è la ricerca che ho fatto su Google fino a qualche giorno fa, desiderosa di trovare in un colpo di click articoli con soluzioni molto creative e, sì, anche per cercare di mettere un po’ d’ordine nella mia personale lista di “gift ideas”. Chiariamo la faccenda: amo questo periodo dell’anno, ma un po’ meno partecipare durante il weekend a una gara di dribblaggio con annesso lancio del pacchetto sotto l’albero. Per questo per affrontare l’imminente holiday season avevo bisogno di un piano d’attacco con i fiocchi… e fortunatamente l’illuminazione è arrivata!

Per i regali di Natale 2023 punterei tutto sull’ironia, stilosa si intende. Quindi perché non iniziare con un bel paio di socks shoes! Sono scarpe, calzettoni… o cosa? Beh, entrambi! Uncinetto a parte, sono sicura che le amanti del comfort e della maglia li adoreranno perché gli stivali tricot sono il compromesso ugly e chic che rende fashion anche il maglione oversize della nonna. Controversi e sicuramente molto dibattuti, ma in perfetto lazy look da giornata sul divano. Non per caso quelli di Bottega Veneta si chiamano Domenica Boots.

Per chi invece non c’è spirito natalizio che tenga, il black long coat è un porto sicuro. Un po’ Matrix, un po’ statement, ma di certo un grande classico, il cappotto nero extra long è l’evergreen per eccellenza che forse non proteggerà dalle domande scomode dei parenti… ma che salverà qualsiasi look (anche quello da spesa al supermarket sotto casa). E se invece cerchi qualcosa che duri, beh io punterei su una short(s) love story. D’altra parte prima siamo uscite in minigonna, poi in slip e collant e adesso, sfilate alla mano – anche quelle della prossima stagione – è il turno dei micro pants. Che poi restando in tema natalizio, 77 alla tombola sono le gambe delle donne… e allora mettiamole in mostra.

