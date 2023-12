L 'ultima notte dell'anno è l'occasione perfetta per sfoggiare lingerie a vista. Ma anche se preferisci celare, non relegarla in secondo piano. Perché tra set, corsetti, pizzi e ricami regala un twist di stile ed emozione!

L’intimo per Capodanno 2024 è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Intimo rosso, e già con tutte le gradazioni di questo potente colore – che partono dal fuoco per arrivare al rubino e al burgundy – c’è da sbizzarrirsi. Ma anche intimo nero, color nude, oro, argento. No limits. Bisogna approfittarne: il passaggio dal vecchio al nuovo anno può essere anche l’occasione perfetta per sfoggiare la lingerie a vista, creando un party look mozzafiato. La tendenza in questione va ancora forte, però è vero: può anche suscitare esitazioni e comunque richiede un po’ di audacia. Ecco, quella fatidica notte bando a ogni timidezza.

Bralette gioiello in cristalli

Ma che si decida di mostrare – diciamo pure ostentare, sì! – l’underwear o meno, di certo è vietato relegarlo in secondo piano. Perché comunque stiamo parlando di seduzione allo stato puro. Perché è un mondo da esplorare e in cui tutte trovano la perfetta espressione del proprio stile. Vasta la scelta in fatto di colori, sì. Ma anche di materie prime: pizzo, microfibra, poliestere, velluto e via così, l’elenco può continuare a lungo. E che dire dei modelli e delle possibili declinazioni? Reggiseni a fascia, con o senza ferretto, a balconcino, push up; reggiseni gioiello, anche, per brillare… forte.

Corsetto con culotte a vista

Poi slip, culotte, brasiliane, perizomi. E ancora corsetti, bralette, body. Design minimalisti o più elaborati, ricami, trasparenze, frange, applicazioni preziose (largo a strass e paillettes!). Lo ribadiamo: la lingerie per Capodanno è un richiamo impossibile da ignorare.

Reggiseno a balconcino metallizzato

Come scegliere l'intimo Capodanno 2024? Beh, i gusti personali sempre al primo posto. Però molto conta, appunto, proprio l’outfit. Non ci riferiamo solo all’intimo che - eventualmente - fa capolino, ma anche alle sovrapposizioni cromatiche; c’è chi, per esempio, ama che s’intravedano bra e culotte e chi invece preferisce di no. In quest’ultimo caso, il nude è la salvezza. Insomma, la questione va studiata bene.

Look con abito + body see-through rossa stratificati

E mentre studi, dai un’occhiata alla nostra selezione: l’immancabile e irrinunciabile intimo rosso per Capodanno, dicevamo. Ma anche tante altre proposte, perché diversificare aiuta a schiarire le idee. Rompi gli indugi, segui l’istinto e… Happy new year!

