I l Christmas jumper è in piena evoluzione, conserva la sua impronta ironica ma si sta "elevando" dal punto di vista stilistico. E allora no, non possiamo più farne a meno.

I cosiddetti Christmas jumper sono figli di una tradizione anglosassone diffusa in tutto il mondo (Italia compresa): maglioni natalizi ironici, buffi, coloratissimi. In principio erano esteticamente discutibili – infatti i britannici li hanno ribattezzati Ugly Christmas sweater – ma in qualche modo affascinanti. Il fascino: ecco l’elemento che ha fatto la differenza. Perché a un certo punto le celebs si sono “accorte” di questi pullover bizzarri e festaioli. Hanno cominciato ad amarli e indossarli, sfoggiarli lungo le vie delle città nelle più disparate occasioni. Conseguenza naturale, anche l’industria moda li hanno rivalutati. Risultato: i maglioni di Natale 2023 sono cool, non si discute e non si resiste.

Eccessivi? Sì, ma con stile

Passando in rassegna i maglioni di Natale 2023, c’è innanzi tutto una conferma: Babbi Natale, renne, alberelli e pupazzi di neve continuano a tenere banco (come tradizione comanda). Però entrano in scena anche altri personaggi, soprattutto provenienti dal mondo dei cartoons. In tutti i casi, si fanno notare parecchio. Così come è impossibile non notare quanto le combo di colore, nonché le grafiche bold, col tempo siano diventate più accurate. E lo stesso dicasi per ricami, applicazioni, dettagli. Eccessivi ma con stile, questa la nuova regola d'oro.

Jacquard Xmas Jumper + jeans e camicia + long coat

We love maglione di Natale jacquard

Immagini buffe e dall’allegria contagiosa, sì. Ma il cuore di celebs e influencer batte soprattutto per i maglioni natalizi jacquard con pattern geometrici o stilizzati. I classici rombi, ma anche fiocchi di neve e cristalli. Nonché lettering a tema (a proposito: Merry Christmas!).

Maglione natalizio con pattern geometrico

La carta vincente, qui, sta proprio nella complessità e raffinatezza della lavorazione. Ma è anche una questione di praticità: sono pullover perfetti per tutto l’inverno, non soltanto per il periodo in questione. Anzi, si comincia a indossarli verso novembre e si continua fino a febbraio, come minimo. Quando si dice essere it-girl dotate di spirito pratico... oltre che natalizio!

L'altra cosa bella dei maglioni natalizi? La libertà assoluta in fatto di abbinamenti, con buona pace di regole e dettami stilistici. Possiamo indossarli con jeans, pantaloni cargo, leggings ma anche capi più eleganti - una pencil skirt, per esempio - nel nome di una dissonanza che diventa divertimento puro. E anche legittima provocazione, perché no?

