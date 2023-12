Regali di Natale per lei 2023 particolari: sai che sono in molti a digitare questa frase su Google? Perché sì, in effetti c’è sempre la voglia di trovare qualcosa di sfizioso, diverso dal solito ma al contempo utile. Il nostro primissimo consiglio? Puntare sulla moda, naturalmente! E se le opzioni possono sembrare classiche, addirittura scontate, in realtà non è così. Pensiamo ai maglioni, alle borse, ai gioielli: sono idee regalo di Natale intramontabili e, nel 99 per cento dei casi, gradite. Tutto sta nell’individuare il modello giusto, la proposta che sia in linea con i suoi gusti e al contempo – appunto – originale. Orientarsi tra l’immensa offerta sul mercato non è facile, ma noi siamo qui per questo: ecco pronta una selezione di prodotti cool e trendy, che hanno una marcia in più! Pensando a lei, devi solo focalizzarti sul suo stile. E la strada sarà subito in discesa, scommettiamo?

Pullover e cardigan

Il solito pullover e cardigan? Niente affatto! Ci sono talmente tante ispirazioni, per questo Natale 2023, che scansare il rischio di banalità diventa un gioco da ragazzi. Modelli multicolor, materie prime caldissime e di alta qualità, preziose applicazioni, design dinamici, inserti in pelliccia: metti a fuoco il twist giusto e procedi. Ma considera anche che i grandi classici - il dolcevita a tinta unita, per esempio - che non perdono mai il loro fascino!

Courtesy of press office 1/8 Dolcevita in cashmere fantasia jacquard (FALCONERI) Courtesy of press office 2/8 Cardigan di lana con pietre applicate sul davanti e maniche a sbuffo (LUISA SPAGNOLI) Courtesy of press office 3/8 Girocollo in filato di baby alpaca (GENSAMI) Courtesy of press office 4/8 Cardigan con colletto in pelliccia sintetica (TALCO) Courtesy of press office 5/8 Cardigan cropped multicolor (PENCE 1979) Courtesy of press office 6/8 Lupetto in lana e cotona (SUN68) Courtesy of press office 7/8 Maglione a collo alto fantasia check (SUNDEK) Courtesy of press office 8/8 Pullover girocollo in misto lana mohair (CRUNA) PREV NEXT

Felpe

Se invece lei è una girl dall'animo e dallo stile sporty, con la felpa hoodie vai a colpo sicuro. Le tendenze moda autunno inverno 2023 2024 raccontano di modelli cropped e dalla vestibilità ampia, ma anche di tinte unite. Ma ci può essere quel vezzo in più che fa la differenza: loghi in bella vista e applicazioni sparkling, per esempio. Ci avevi pensato?

Courtesy of press office 1/3 Felpa hoodie corta con stampa a contrasto (FREDDY) Courtesy of press office 2/3 Felpa con cappuccio vestibilità ampia (CANADA GOOSE) Courtesy of press office 3/3 Felpa in velluto con logo lettering di strass sul retro (JUICY COUTURE) PREV NEXT

Top e corsetti

Quando si pensa ai regali di Natale per lei, sicuramente, top e corsetti non sono tra le prime opzioni che vengono in mente. E questo significa che la sorprenderai, raggiungendo il tuo obiettivo! Tieni presente che l'argento è nella top-ten delle tendenze moda, basti pensare al successo che stanno riscuotendo i pantaloni e le sneakers di questo colore. Un colore che, d'altro canto, fa rima con feste & special moments. In alternativa c'è il nero, eternamente chic, meglio ancora se ravvivato da tocchi di luce o dettagli cute come i volant!

Courtesy of press office 1/4 Top smanicato in lamè (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 2/4 Top bustier in denim con applicazioni di strass (MOTIVI) Courtesy of press office 3/4 Top halter con paillettes (MANGO) Courtesy of press office 4/4 Top asimmetrico in tulle con volant (& OTHER STORIES) PREV NEXT

Underwear

E poi sì, la lingerie. Ottima scelta, a patto che tu conosca davvero le sue preferenze in materia, altrimenti c'è il rischio che il tuo regalo resti intatto nel cassetto. Dunque completi intimi e body rossi: sono sempre top. Ma se lei ha un debole per la lingerie a vista, un altro tra i più forti trend del momento, stupiscila con un bra o un corsetto davvero speciale... Magari luccicante!

Courtesy of press office 1/4 Reggiseno a balconcino con frange di strass (INTIMISSIMI) Courtesy of press office 2/4 Perizoma trasparente con pois rossi (TEZENIS) Courtesy of press office 3/4 Reggiseno con pois e fiocchi (TEZENIS) Courtesy of press office 4/4 Body vedo-non-vedo con inserti in pizzo (YSABEL MORA) PREV NEXT

Borse

A proposito di borse, invece, perché non osare? E scegliere quindi un modello che sia del tutto diverso da quelli che lei usa di solito. Tanto, si sa: quella tra le borse e le donne è una lunga, infinita storia d'amore. Definisci una caratteristica precisa; per esempio la superficie lucida, il design particolare, i mix materici, i dettagli preziosi. Pensa a quale elemento rifletta meglio il suo modo di essere e voilà, troverai il modello giusto.

Courtesy of press office 1/5 Borsa a spalla in pelle di vitello con bordi in metallo colore oro (SANTONI) Courtesy of press office 2/5 Borsa a spalla lucida e trapuntata (LABEL ROSE) Courtesy of press office 3/5 Borsa a secchiello in pelle e nylon (LANCEL) Courtesy of press office 4/5 Borsa hobo in pelle scamosciata (MANDARINA DUCK) Courtesy of press office 5/5 Borsa crossbody in pelle effetto cavallino (THE BRIDGE) PREV NEXT

Orologi

Stai pensando di regalarle un orologio? Beh, lo stile retrò è tra le opzioni più amate del momento. Dunque orologi piccoli oppure con quadrante rettangolare o quadrato; cinturini in pelle, colori tenui o al contrario intensi. L'alternativa sono gli orologi in metallo - più o meno preziosi - illuminati da cristalli, che diventano jewels a tutti gli effetti.

Courtesy of press office 1/5 Orologio con quadrante rettangolare e cinturino in silicone (ADIDAS RETRO POP ONE) Courtesy of press office 2/5 Orologio con cassa da 18 mm e cinturino in pelle (BREIL) Courtesy of press office 3/5 Orologio in acciaio inossidabile color oro e cassa impreziosita da cristalli (PHILIPP PLEIN) Courtesy of press office 4/5 Orologio con quadrante impreziosito da strass e cinturino in pelle (GUESS) Courtesy of press office 5/5 Orologio con cassa tonda e lavorazione effetto pitonato (FURLA) PREV NEXT

Jewels

A proposito di jewels: sono da sempre e sempre saranno tra gli infallibili regali di Natale per lei. Sicuramente sai se preferisce bracciali, collane oppure orecchini. Ma in ogni caso, anche qui ti suggeriamo di individuare un'impronta, i dettagli che facciano la differenza. Per esempio una determinata combinazione cromatica, una maglia non comune, una serie di charms oppure note di colore che prendono forma tramite piccole pietre. Lo ribadiamo: pensa intensamente a lei, al suo stile e al suo modo di essere!

Courtesy of press office 1/6 Soho bracciale in acciaio con zirconi e logo 1C (ALVIERO MARTINI 1a CLASSE) Courtesy of press office 2/6 Collana in argento con 5 pietre multicolor (BIANCA BAYKAM) Courtesy of press office 3/6 Orecchini in argento 925 con placcatura in oro giallo e

zircone fucsia (VALENTINA FERRAGNI STUDIO)

Courtesy of press office 4/6 Bracciale tennis in argento 925 con zirconi (NOVE25) Courtesy of press office 5/6 Orecchini a cerchio in argento 925 placcato oro rosa e smaltato (TITÀ BIJOUX) Courtesy of press office 6/6 Bracciale rodiato a maglie con pendenti piramidali placcati oro rosa decorati da pavè di zirconi (BOCCADAMO) PREV NEXT