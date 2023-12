S ei in preda ai dilemmi, non sai proprio cosa regalargli? Trovare l'input giusto è molto meno difficile di quanto sembri, punta sulla moda e lasciati ispirare dalle nostre selezioni!

Noi vogliamo ribadire quanto già suggerito per lei: anche a proposito di regali di Natale 2023 per lui, quella che conduce all’universo fashion è sempre un’ottima strada da percorrere. Soprattutto se conosci bene i suoi gusti, puoi avere la certezza che un capo di abbigliamento, così come un accessorio, accenderanno il suo entusiasmo.

Certo, queste due premesse non sciolgono immediatamente l’indecisione. Perché resta il fatto che l’offerta in commercio – tra e-commerce e negozi fisici – è pressoché infinita. Ma siamo qui per aiutarti. Pensaci: già una semplice divisione in categorie permette di fare una sorta di scrematura. Dopo di che, non resta che individuare quegli articoli che rispecchino le sue preferenze e il suo stile, appunto, ma anche le tendenze moda dell'inverno 2023. Oppure che siano dei grandi classici, se preferisci. Ma cominciamo!

Camicie

La camicia resta sempre in cima alla classifica dei regali di Natale per lui. Se ha uno stile classico, la scelta diventa piuttosto facile: tinte unite o micro-righe e il gioco è fatto. In alternativa, perché non optare per una camicia casual? Multicolore, per esempio. Oppure dalla fantasia check, che a sua volta è intramontabile. Ma fra le tendenze del momento ci sono anche i capi utility (ovvero muniti di tasche, tasconi e dal fit rilassato). Prendi nota!

Courtesy of press office 1/4 Camicia uomo multicolore (TINTORIA MATTEI) Courtesy of press office 2/4 Camicia con stampa check (DIESEL SU ZALANDO) Courtesy of press office 3/4 Camicia utility con tasche sul petto (CLOSED) Courtesy of press office 4/4 Camicia a quadretti verdi e blu (CALIBAN) PREV NEXT

Felpe e pullover

Passiamo alle felpe e ai maglioni per uomo, veri must have per l’inverno e dunque azzeccati anche per questo Natale 2023. Gli attuali trend suggeriscono una certa sobrietà cromatica, nonché in riferimento al design. Per quanto riguarda le felpe, non abbiamo dubbi: vincono le hoodie, cioè i modelli dotati di cappuccio. E il pullover? Beh, con il dolcevita è praticamente impossibile sbagliare, e lo stesso dicasi per i girocollo minimalisti. Ma troviamo molto interessanti i maglioni di lana dalla lavorazione più elaborata, che suggeriscono subito un’idea di… calore!

Courtesy of press office 1/6 Dolcevita in maglia rasata (DAN JOHN) Courtesy of press office 2/6 Maglione girocollo con dettaglio a contrasto (GENSAMI) Courtesy of press office 3/6 Felpa con cappuccio e zip (UNDER ARMOUR VIA JD) Courtesy of press office 4/6 Maglione girocollo a strisce (CRUNA) Courtesy of press office 5/6 Felpa hoodie con decorazioni lettering a contrasto (HOODRICH VIA JD) Courtesy of press office 6/6 Maglione collo trucker in misto lana (MCS) PREV NEXT

Piumini e giacche tecniche

Se vuoi fare un regalo un po’ più importante, la lampadina si accende sui capospalla. Importante ma non esteticamente impegnativo, non troppo elegante? Allora ecco i piumini e le giacche tecniche in pole position: i primi sono perfetti rappresentanti dello street style, avvolgenti e ultra pratici, le altre faranno la sua gioia se è un tipo che ama sciare o comunque fare sport all’aperto, a dispetto delle basse temperature!

Courtesy of press office 1/5 Giacca imbottita con collo alto e cappuccio (CANADA GOOSE) Courtesy of press office 2/5 Piumino nero trapuntato con cappuccio (KINGS WILL DREAM SU ZALANDO) Courtesy of press office 3/5 Piumino in eco-piuma con cappuccio (SUNDEK) Courtesy of press office 4/5 Giacca a vento realizzata con vele di kitesurf (EXKITE) Courtesy of press office 5/5 Giubbotto in nylon tecnico con cappuccio (MOMO DESIGN) PREV NEXT

Sneakers

Anche le sneakers si ritagliano il loro posto tra i possibili regali di Natale per lui, ma a una condizione: che tu lo conosca bene, molto bene. Perché, in effetti, generalmente le scarpe sono un acquisto che ognuno fa per se stesso; bisogna provarle, toccarle, ripercorrere mentalmente i possibili abbinamenti in base al proprio guardaroba. Insomma, di certo lui non se le aspetta. E proprio per questo è un’idea che intriga!

Courtesy of press office 1/4 Sneakers bianche e rosse con tomaia in pelle, tessuto sintetico e mesh (NEW BALANCE SU ZALANDO) Courtesy of press office 2/4 Sneakers in pelle scamosciata e nylon (WUSHU) Courtesy of press office 3/4 Sneakers unisex con occhiello extra e tomaia in pelle (SUPERGA) Courtesy of press office 4/4 Adidas con tomaia in pelle e fodera in french terry (ADIDAS VIA JD) PREV NEXT

Underwear

Se decidi di regalare l’intimo per Natale, la parola d’ordine deve essere “ironia”. Insomma, lasciati tentare dai boxer e dagli slip tipicamente natalizi, anche buffi, di quelli che strappano una risata. In alternativa, c’è il rosso: così sarà già attrezzato per il Capodanno e per l’irrinunciabile quanto scaramantica tradizione.

Courtesy of press office 1/4 Boxer con pupazzi di neve (INTIMISSIMI) 2/4 Slip stampa tartan (YAMAMAY) 3/4 Boxer in cotone stampato (TEZENIS) 4/4 Boxer corti con elastico dorato (HUGO BOSS) PREV NEXT

Orologi e smartwatch

Prima si parlava di regali più importanti; a tal proposito, valuta anche l’idea di regalargli un orologio oppure uno smartphone. Opzione, quest’ultima, da preferire se è un amante del fitness e della tecnologia. In ogni caso, puoi orientarti verso una proposta che non passi inosservata… sì, che si faccia decisamente notare!

Courtesy of press office 1/5 Orologio al quarzo con cinturino ondulato in silicone (NAUTICA) Courtesy of press office 2/5 Orologio con cassa in policarbonato e quadrante digitale (OLIVETTI by D1 MILANO) Courtesy of press office 3/5 Cronografo con cassa in policarbonato trasparente e cinturino in pelle scamosciata (U.S. POLO ASSN) 4/5 Smartwatch con finitura ora 18 carati (HUAWEI) 5/5 Smartwatch Active con GPS integrato (AMAZFIT) PREV NEXT

Altri accessori

Quello degli accessori uomo è un mondo ricco quanto variegato, per cui trovare il regalo giusto non è affatto difficile. Vogliamo stilare insieme una bella lista, focalizzandoci sulle idee migliori? Cappelli, calzini, borse e borsoni, guanti, zaini e sciarpe!

Courtesy of press office 1/5 Cappello in feltro con tesa stretta (MUEHLBAUER) Courtesy of press office 2/5 Calze con fantasia azteca (ANT45) Courtesy of press office 3/5 Calzini multicolor con lettering (MOTHER) 4/5 Borsa da viaggio in pelle nera (SANTONI) Courtesy of press office 5/5 Zaino rosso multitasche (U.S. POLO ASSN) PREV NEXT