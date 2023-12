I l look natalizio perfetto è una perfetta via di mezzo tra essenzialità e originalità. Glam e personalizzato. E se ancora non hai trovato le combo giuste, ecco una serie di ispirazioni che ti aiuteranno a superare l'impasse. Qualunque sia il tuo mood!

It girls a rapporto, è giunto il momento di pensare agli outfit Natale 2023! Non è una scelta facile, vero. Il Natale si trascorre in famiglia e nella maggior parte dei casi tra le pareti domestiche, sono pochissimi a bypassare questa tradizione. Il primo istinto è dunque quello di indossare capi che siano principalmente comodi, senza perdere troppo tempo davanti allo specchio e soffermarsi troppo sui dettagli. Invece no, non dimenticare la “regola morale”: lo stile non deve mai passare in secondo piano. Si festeggia a casa, con persone che conosciamo da sempre (e amiamo): perfetto, allora proprio questo diventa un validissimo motivo per scegliere con attenzione e dedizione la mise. Onoriamo il Natale e gli affetti.

Poi vabbè, per scatenarci aspettiamo Capodanno. Ma questo non significa che per il cenone della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre siano banditi capi eyecatching e abbinamenti d’impatto, anzi. Bisogna solo trovare la giusta misura. Tra essenzialità e originalità, dunque, ecco qualche ispirazione per il look di Natale. Dopo di che, tocca a te!

Total white con sorpresa

Look total white + stivale rosso

Bianco Natale, nel senso letterale del termine: insieme al rosso e all’oro, questo (non) colore è tra i simboli delle festività. Dunque, ben venga un look total white. Anzi, non esattamente “total”: la parte ancora più bella, qui, sta nella scelta di una nota cromatica che spezzi la candida continuità e permetta di scansare il rischio monotonia. Diventando, così, anche elemento per un’ulteriore personalizzazione dell’outfit. Quale colore? Scegli liberamente, ma che sia intenso e deciso. E possibilmente natalizio, come il rosso. Punta sugli accessori e il gioco è fatto.

Paillettes&Contaminazioni

Mini dress in paillettes + camicia + cravatta

Paillettes a Capodanno, yes! Ma anche a Natale, perché no? Senza strafare, naturalmente, ma sono decisamente ammesse in tutta la Holiday Season se hai voglia di un look natalizio sparkling e fuori dal comune. La chiave giusta può essere la contaminazione, ovvero l’abilità di abbinare le gioiose sequin e capi che stilisticamente si collocano su un fronte opposto. Un vestitino brillante, una camicia bianca dal taglio classico, la super glam cravatta nera: questo è decisamente un outfit Natale 2023 ad effetto wow!

Rosso dinamico

Abito rosso con dettaglio metallico

Come vestirsi a Natale? Il fatidico quesito vede entrare in scena anche il rosso, è inevitabile. Però aspetta, non si tratta affatto di una scelta scontata. Punto primo, perché questo magnifico colore passa attraverso infinite gradazioni. Secondo, è il capo a fare la differenza. Potresti optare, ad esempio, per un abito asimmetrico e/ caratterizzato anche da drappeggi, volant, rouches. Elementi, insomma, che rendano ultra dinamica la tua mise. Se poi è presente anche un dettaglio metallico e/o brillante, meglio ancora. Altro che scontato!

Il Natale è (anche) blu

Completo in velluto blu

Con la sua classe innata e quell’energia positiva che trasmette, prima ha fatto il suo ingresso tra le decorazioni natalizie. Poi ci ha conquistato anche a proposito di look festaioli. Hai indovinato? Sì, ci riferiamo allo splendido blu. O blue, se vogliamo... darci un tono. L’espressione perfetta è il tailleur pantalone: blu notte per conquistare la palma della raffinatezza, blu elettrico per osare un po’. Quanto a materie prime, per Natale il velluto non si batte.

Essenziale ma non troppo

Mini skirt e camicia lavorata + collant ricamati + Mary Jane

Outfit Natale 2023 essenziali, dicevamo. Ma non troppo, perché ai twist glam e originali non rinunciamo (non sia mai!). Dunque, anche la semplice combo gonna nera + camicia bianca può risultare per molti versi inediti e di grande effetto. La gonna mini, di pelle. La camicia, invece, arricchita da maxi colletto, fiocchi, volant. Approfittane anche per sfoggiare collant che non passino inosservati, in pizzo o con decorazioni sintonizzate con lo spirito del momento. Una mise del genere trova il suo complemento ideale nelle scarpe Mary Jane!

Un Natale rock

Maglione rosso + pantaloni in pelle nera + texani

Preferisci un look natalizio comfy e casual e hai già deciso che infilerai un maglione caldo e avvolgente per abbinarlo a un paio di pantaloni? Perfetto: anche in questo caso, si può fare la differenza. Maglione rosso, tanto per cominciare. Uno di quelli sfacciatamente natalizi, che abbiamo imparato ad amare; oppure a tinta unita, evviva la semplicità. Poi giocati il jolly: ti proponiamo i pantaloni in pelle nera, oh sì! E per sottolineare quest’impronta rock, via libera anche agli stivali texani (trendissimi, tra l'altro) o magari a quegli stivaletti platform che hanno preso il tuo cuore. Per concludere l’opera, cappotto fiammante!

