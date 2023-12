V ia libera a cerchietti, pinze, mollettine ed elastici. Se quest’anno l’outfit per le feste è minimal (ma anche no) allora… usa la testa! Avrai tutti gli occhi puntati addosso.

Abbiamo appena finito di guardare la serie rivale di Bridgerton, The Buccaneers, e una cosa abbiamo notato in particolare: ma quanto sono cool gli hair accessories? La holiday season, lo sappiamo, è ormai qui e se ancora non hai pensato al tuo look ti consigliamo alcuni fashion tips che renderanno glamour anche il più anonimo dei vestiti. Ora, spazzola alla mano!

Fiocchi e fiocchetti

Quest’anno si sono fatti notare ampiamente sulle passerelle, nei backstage delle sfilate più in e anche nello street style. Il fiocco nei capelli è tra gli hair accessories perfetti per essere riconoscibili senza eccedere nella stravaganza. Tanto amato da celeb come Hailey Bieber, Sydney Sweeney, Emma Watson o Deva Cassel, l’hair bows punta tutto sul suo tocco romantico, un po’ balletcore e un po’ bon ton. Puoi indossarlo XXL proprio in cima alla testa per avere un effetto wow, ma nulla vieta di portarlo per legare i capelli dietro, per un mood più classy (consiglio in più: mettine tre distanziati... non te ne pentirai). Vuoi essere old school? Allora porta piccoli fiocchetti ai lati della testa e libera la bambolina che è in te!

Il vero punto di forza del fiocco però è che con il nastro puoi farci davvero qualsiasi cosa. Avvolgi i tuoi capelli e intrecciali, ma se non ne hai abbastanza… puoi sempre metterli sul viso come ha fatto Simone Rocha. Quindi, se ti avanzano dei nastri dai regali di Natale ora sai come riutilizzarli!

Bobby pins&co: la chiave per ogni look

A nostro avviso c’è un motivo se un cliché dei film vuole che si usino per aprire le porte. Le umili forcine per i capelli sono davvero il passepartout fashion a prova di allarme. Semplici, versatili e low cost, sono gli hairs accessories che si mettono con tutto. Casual, eleganti, underground, normocore, potete ricoprirvi letteralmente la testa o abbondare solo in una parte. Stesso discorso vale anche per le clip, più facili da posizionare, che puoi trovare di materiali e fantasie 3d variegate.

Noi comunque adoriamo quelle classiche in metallo, in un click il punto luce è assicurato.

Mollettine abbinate al leather top nero

Headband is back

Si è fatta strada in sordina, per poi spopolare sulle teste più cool dello star system. Che sia una semplice fascia nera o un cerchietto – anche a zig zag – non importa, il tuo look farà l’upgrade senza troppa fatica perché questo tipo di hair accessory ha duplice anima. Lo possiamo definire sobrio ma mutaforma, perché in poche mosse passa dall’essere l’accessorio sporty, al detail sofisticato in perfetto stile parisienne.

From head to toe, il look è servito! Adesso non ti resta che armarti di pettine, specchio e… usare la testa!