D all'Office siren alla Mob wife, passando per il Grandpacore, tutte le tendenze moda lanciate sulla piattaforma di video sharing

Sfilate e collezioni restano fondamentali nella definizione delle nuove traiettorie fashion, ma TikTok è tutt’altro che secondario. Anzi, per quanto riguarda la Gen Z e anche i Millennials, la celebre piattaforma cinese di video sharing è imprescindibile. Decisiva. Non solo perché permette a chiunque di esprimere la propria creatività e acquistare voce in capitolo, ma anche perché è come un vulcano in perenne eruzione. Sforna una tendenza moda dietro l’altra: alcune si rivelano meteore, altre riescono a imporsi e sedurre. Quali i trend TikTok 2024 che appartengono a questa seconda categoria, che sono subito diventati virali e ci affascinano parecchio? Eccoli qui.

Office siren

L’Office siren è stato il primo dei trend TikTok 2024 e in questa primavera sta letteralmente esplodendo. Si tratta, sostanzialmente, di una reinterpretazione del look da ufficio sulla base di un mood più sensuale. Il rigore e il minimalismo restano, ma sono smorzati dai dettagli e dalle silhouette. I capi chiave? Camicette piuttosto attillate, pencil skirts, tailleur e anche corsetti e top trasparenti. Oltre al blazer, naturalmente: su Stileo le ricerche sono aumentate addirittura del 125 per cento. Accessori praticamente irrinunciabili, invece, sono gli occhiali da vista.

Pencil skirt, polo slim, blazer in pelle e sandali

Grandpacore

Aprire l’armadio del nonno per ripescare cardigan dal fit ampio, dolcevita, camicie super classiche o check, magari anche una bella cravatta. E ancora una volta blazer, ma dalle fantasie classiche e retrò. Le scarpe perfette sono i mocassini, of course (e Stileo ha registrato infatti un +105 per cento nell’aultimo anno.) Il grandpa style è una delle tendenze moda TikTok 2024 più nostalgiche e romantiche, ma al tempo stesso divertenti. Anche un po’ ironiche. A cominciare da Gigi Hadid e Victoria Beckham, sono tante le celebs a subire il fascino della tendenza nonno.

Cardigan oversize, camicia bianca, gonna cargo e sneakers

Mob wife

Se hai l’anima da femme fatale e ti piace portate al livello PRO il tuo potere seduttivo, la tendenza Mob wife è tua. Moglie del mafioso, ma chiariamo subito che si tratta di una questione puramente estetica. Nessun messaggio recondito. Piuttosto, una sorta di omaggio a cult cinematografici e televisivi quali Il padrino e I Soprano. Scatenati con aderenze, tubini neri (magari cut out), stampe animalier, pantaloni in pelle, tacchi e scollature da infarto. Ma anche capi luccicanti e calze a rete, certo!

Mini abito cut out, guanti opera in pelle, slingback

Gloomy girl

Il debutto della Gloomy girl risale alle sfilate Autunno Inverno 2023, ma il vero lancio è merito di TikTok. Non si tratta di una nuova tendenza, dunque, tuttavia possiamo dire che l’anno della sua “consacrazione” è proprio il 2024. Chi è la Gloomy girl? Beh, una Coquette un po’ gotica e un po’ dark, che ama sì pizzi e merletti ma anche trasparenze, corsetti, abiti lunghi e fluidi, la lingerie a vista. Questo è un trend che richiede una certa sapienza in materia fashion, indubbiamente.

Corsetto con scollo a cuore, long skirt, cintura e blazer oversize

Coquette

… A proposito di Coquette: lanciata nel 2023, questa estetica ha conquistato un posto anche tra i trend TikTok 2024. Perché mette d’accordo un gran numero di it-girls, a colpi di outfit romantici e al contempo sensuali, vezzosi e iper femminili. Fatti di seta, pizzo, satin (e quest’ultimo è protagonista di un’impennata di ricerche pari al 330% su Stileo, pensa!), capi retrò e altri contemporanei. Difficile resistere alle Coquette, praticamente impossibile.

Slip dress con cut out, sandali platform, trench e mini bag

Quiet luxury

Non è tramontato, anzi ha trovato nuova linfa grazie alle più recenti sfilate, il Quiet luxury. Che possiamo definire la massima espressione di quel minimalismo dominante sull’attuale panorama fashion. Un lusso tranquillo e sobrio, fatto di tagli essenziali e zero fronzoli. La qualità dei capi, d’altra parte, è assolutamente fondamentale. Un plus di valore è invece dato dalle lavorazioni artigianali. Quanto ai colori, non si va oltre il bianco, il nero e le tonalità neutre.

Tailleur pantalone con gilet e mocassini

Trad wife

La Trad wife (moglie tradizionale) è apparsa da poco nell’universo TikTok e sta catturando crescente attenzione. Perché il suo stile retrò, preferibilmente anni Cinquanta, parla forte e chiaro. Racconta di una donna che ama dedicarsi alla casa e alla famiglia, che predilige i ritmi lenti e tranquilli, che si rilassa occupandosi delle faccende domestiche (sic!). Ma attenzione: non rinuncia affatto a vestirsi bene, pettinarsi e truccarsi alla perfezione. Anzi, è così che inizia le sue giornate.

Slingback e mini dress a pois con maniche a sbuffo e ampio colletto a contrasto

Tenniscore

A volte ritornano. L’estetica Tenniscore è stata tra i trend TikTok del 2022, sembrava tramontata e invece eccola di nuovo fra noi. Complici anche le collezioni di alcuni brand iconici come Miu Miu. Facile intuirlo: s’ispira al mondo del tennis. Dunque è un trionfo di minigonne a pieghe (o a palloncino), polo, pantaloni chiari, shorts, calzini di spugna in vista, cardigan slim e leggeri. E sneakers, naturalmente. L’input che ha decretato il definitivo rilancio? Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaja.

Minigonna, camicia, polo, calzini in vista e décolleté