Camihawke divina a Venezia: l’abito è un vero sogno a occhi aperti

P er la sua prima volta a Venezia, Camihawke convince tutti e ci conquista con un abito romantico che è un sogno a occhi aperti

Eterea, romantica e chic: Camihawke conquista Venezia con un abito meraviglioso che è un sogno a occhi aperti. L’influencer, scrittrice e conduttrice ha preso parte alla 79esima edizione della Mostra del Cinema e sul red carpet non ha deluso le aspettative dei fan.

Per l’occasione infatti Camilla Boniardi – questo il suo vero nome – ha puntato su un look creato da Deizy Shely: un trionfo di cristalli e tulle che l’hanno trasformata in una fatina. L’influencer ha calcato il red carpet con un vestito rosa-champagne, dal tessuto impalpabile e leggerissimo, coperto di cristalli. Spettacolare lo spacco, profondo ed elegante, come nello stile di Camihawke, romanticissimo lo scollo, con morbide spalline e lunghi guanti trasparenti.

Il primo tappeto rosso di Camihawke a Venezia si è trasformato così in un sogno, grazie anche ad un beauty look che ha saputo rendere giustizia all’outfit ed esaltarlo. L’artista ha infatti puntato su un eyeliner bold e geometrico sui toni del marrone, abbinato a una base shine e labbra luminosissime. Per completare il make up, Camilla ha sfoggiato un semi raccolto leggerissimo con morbide onde.

Quello di Camihawke è solo l’ultimo dei look favolosi che hanno illuminato la Mostra del Cinema di Venezia in questi giorni, fra provocazioni, abiti strepitosi e tanto stile. Tanti gli outfit che ci hanno fatto sognare e ci hanno lasciato a bocca aperta. Come quello di Julianne Moore che a 61 anni ha sbaragliato la concorrenza delle attrici più giovani indossando un body nero abbinato a un abito lungo e trasparente con paillettes. Ma anche Cate Blanchett che ha monopolizzato l’attenzione a Venezia grazie a un tubino lungo total black e in velluto impreziosito da un bouquet coloratissimo di fiori sul décolléte.

Fra le più audaci Greta Ferro e Mariacarla Boscono. La prima ha sfilato sul red carpet con un vestito in tulle, fra trasparenze e cristalli, seducente e chic in pieno stile Re Giorgio, mentre la seconda ha puntato sul nude, scegliendo un bustino di Jean Paul Gaultier con un topless da urlo, e aggiungendo una micro tuta in tulle per un effetto vedo-non vedo imperdibile. Favolosa, come sempre, Alessandra Ambrosio, che si è distinta grazie a un abito effetto plumage con lustrini sulle sfumature del blu, per un look che sembrava un omaggio alla Old Hollywood.