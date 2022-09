Ludovica Valli stupenda con il pancione a Venezia: look green e felicità

P ancione e sorriso raggiante: Ludovica Valli a Venezia è una visione e il suo look green è favoloso!

Ludovica Valli con il pancione a Venezia è un inno alla bellezza autentica e alla felicità. L’influencer e modella ha preso parte alla 79esima Mostra del Cinema sfoggiano un sorriso strepitoso e calcando il red carpet in dolce attesa.

Ludovica ha da poco annunciato di aspettare il secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio dopo l’arrivo della primogenita Anastasia. La coppia su Instagram ha raccontato di essere al settimo cielo, una felicità confermata anche da Ludovica che a Venezia è apparsa raggiante.

La modella è sbarcata al Lido sfoggiando un abito verde smeraldo senza spalline con spacco e una arricciatura perfetta per mettere in mostra il pancione. Sorridente e stupenda, la sorella minore di Beatrice Valli ha completato il look con occhiali da sole da diva, squadrati e maxi, e un blazer white da posare sulle spalle in caso di necessità.

Se lo sbarco a Venezia in motoscafo è stato emozionante, il red carpet di Ludovica Valli in occasione della prima del film Argentina, 1985, non è stato da meno. L’imprenditrice e influencer ha infatti indossato un lungo abito nero con coda a sirena by Atelier Biser. Elegante e super chic, la modella ha sfoggiato uno scollo profondo sulla schiena, abbinando l’outfit a un make up nude e capelli sciolti.

Ludovica non è l’unica futura mamma che è apparsa a Venezia con il pancione, portando una ventata di felicità alla manifestazione dedicata al cinema. Anche Cristina Marino ha debuttato sul red carpet dopo aver annunciato di essere in attesa del secondo figlio. L’attrice e il marito Luca Argentero infatti hanno rivelato su Instagram che saranno nuovamente genitori dopo l’arrivo della piccola Nina.

La coppia, a Venezia per la prima di Bones and all, film in concorso, si è scambiata languidi sguardi e baci sul tappeto rosso, indossando un look matchy very cool: smoking per lui e abito lungo black per lei. Cristina Marino, in particolare, ha scelto di mostrare il pancino, proprio come Ludovica Valli, indossando un abito fasciante e lungo firmato Giorgio Armani Privé. Un vestito nero perfetto per le forme dell’attrice, con una scollatura profondissima e a tuffo, ma soprattutto degli eleganti inserti bianchi sul seno, a contrasto con il colore dominante dell’abito. Per completare il look, Cristina ha indossato dei gioielli di Bvlgari: anelli con la forma di un serpente e bracciali scintillanti.